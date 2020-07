Vi jakter ny V4-suksess i lunsjen

Vi spiller bankerfritt i dagens V4-lunsj! Spennende omgang! Våre oppdaterte V4-tips er klare! Du tar vel rygg på oss i jakten på tusenlappene?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Skellefteå sparker i gang en MEGET INNHOLDSRIK uke, og gjør det med en spennende V4-omgang til lunsj. Vi fant ingen klink banker, og spiller altså uten. Ta rygg på følgende godbiter:

V4-1 : 10 Swagger – Er den soleklart beste hesten i innledningsløpet, og har normalt en BRA sjanse å runde en billig gjeng som dette. Var med på steintøff kjøring i V75 sist, og det ble rett og slett for hardt. Gangen før kom den til mål med litt krefter igjen, og det mot veldig gode hester. Her er det altså billig i mot, og har ikke løpet sist tømt den helt, ja, da skal dette dreie seg om en meget god sjanse.

V4-2 : 7 Philip – Helskummelt kaldblodsløp uten de helt store stjernene. Vi prøver oss med en fra dypet, og det er ingen tvil om at Philip duger om den bare skikker seg. Gikk klart bra i kulissene etter galopp sist, er ung, og utvikler seg hele tiden. Kusken er ikke den beste, men skulle han få lykketreff fra springsporet, og kanskje komme seg foran, ja, da kan dette bli spennende. OBS!

V4-3 : 4 Special Major – Har smellfine betingelser foran seg nå, og dette kan utmerket godt dreie seg om tet og slutt. Avsluttet meget sterkt sist, og da viste klokken 10 s 800m med krefter igjen. Har hatt en pause etter det løpet, men er normalt godt forberedt. Kusken er meget god, sporet er perfekt, og dette ser i det hele tatt veldig bra ut på forhånd. SPILLES!

V4-4 : 4 Gun Runner – Blir TUNGT betrodd i en dårlig finale, og skikker den seg så har den også en meget bra sjanse. Var god når den vant på en 15-tid nest sist, mens den feilet i det den skulle angripe sist. Fungerte ikke som best da, og det er klart at det gjør oss noe usikre. Vi dobler derfor opp bongene med 2 Una Face som debuterer i ny regi denne mandagen. Har meget fin grunnkapasitet, og det skal bli spennende å se den i litt enklere omgivelser. DOBBELT A-VALG!