Vi jakter ny V64-opptur fra Sverige

Tipsene satt bra mandag, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på vårt system! Nå jakter vi ny V64-opptur med nytt snadder! Du tar vel rygg?

Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a Kr.750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med Kr.46 364 i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet. Følgende info ble gitt på skrellen:

11 Dark Roadster (V64-2) – Er betydelig bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Ble plukket ned på streken tredje sist, mens den passerte mål som mer eller mindre ubrukt nest sist. Nå sist misset kusken starten, og den tapte lengder direkte. Gikk siden et sterkt løp til tredje. Vi liker utviklingen på denne 3-åringen, og blir det bare litt tempo så duger den godt mot en billig gjeng som dette. OBS!

Det ble altså FULLKLAFF for det store V64-systemet (fire andeler a Kr.750) i går, og her kunne man hente ut knallfine Kr.46 364,-. Nå er imidlertid det historie, og til kveldens V64-omgang bretter vi ermene opp påny! En svært fin omgang med et solid potensial venter, og her skal vi i lukene. Det finnes ingen soleklar banker i denne omgangen, men etter å ha vært i tenkeboksen litt så landet vi på 9 Stand By Ken (V64-5) som dagens beste banker. Har funnet superformen, er vant å gå med sko, og møter dessuten en alt annet enn avskrekkende gjeng. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V64-1 : 2 Great King Wine – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre opphold, og nå er formen der. Var ute i et tøft V75-løp sist, og havnet da etter hvert i tredje utvendig. Ble så grovt hindret, og dratt sist mot siste sving. På oppløpet leverte den likevel en helpigg innvendig avslutning, og ble sittende bom fast over mål. Vi likte den skarpt, og den skal virkelig passes i innledningsløpet. Har vunnet flere løp med sko tidligere, og det takler den fint. SE OPP!

V64-2 : 1 Börge – Blir hardt betrodd med stjernerytter Sofia Adolfsson på ryggen, og det er også snakk om en veldig bra montehest. Var riktignok ikke på topp sist, og det er klart at det gjør oss noe usikker. Spesielt med tanke på hvor hardt den blir betrodd. Vi avstår derfor fra et bankerspill. 8 Uappa Di Azzurra – Dobler vi opp våre bonger/systemer med. Står ikke tilbake for favoritten på ren kapasitet, Jennifer L. Oscarsson er KNALLGOD på ryggen, og dette er vi inne på kan bli mye mer jevnt enn hva spillerne tror. DOBBELTBANKER!



V64-3 : 10 Super Alice – Småskummelt løp, og her er det dårlig klasse på de fleste av hestene. Vår ide hadde 2,9% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Dukket opp i banen etter et lengre avbrekk sist, og ble meldt rett på en V75-dag. Det vitner om at den hadde trent bra. Havnet i tredje innvendig i selve løpet, dro ut to spor, og angrep mot den siste svingen. Feilet så som skummel knappe 300m fra mål. Hadde trolig gått en 14-tid uten galoppen. Her er det altså særdeles billig i mot, og den skal opplagt passes! Se også opp for 7 Tout La Face som fullførte fint med krefter igjen sist, mens den ble sittende bom fast nest sist.

V64-4 : 9 Tiffany Cash – Galopperte seg bort på Bjerke, men har før det vært veldig bra. Holdt unna i det lengste nest sist, mens den var overlegen tredje sist. Har ingen problemer å gå med sko, og den har altså vunnet løp med den balansen. Motstandsmessig er dette BILLIG, og den har en fin sjanse å runde til seier om den bare oppfører seg. Skal stå først på ranken.



V64-5 : 9 Stand By Ken – Har funnet superformen, og den tok en mildt sagt fortjent seier sist. 15,3/2640ma er en sterk tid med tanke på de elendige forholdene som var den dagen. Her er det ikke akkurat veldig formsterkt i mot, den er vant å gå med sko på beina, og akkurat det er et pluss kontra de fleste andre i feltet. Havner den bare ikke for langt bak så vil den bli vrien å stå i mot, og vi må bare tro hardt på Johan Untersteiner sin springer!

V64-6 : 4 Global Wireless – Fyker til tet, og leder rundt om på «tetbanen» Jägersro? Har gått fire løp for Peter Zadel, og det har blitt tre seire og en andreplass. Trives rett og slett veldig godt med denne kusken. At den må ha sko på alle fire trekker ned, men den har taklet det før, og burde gjøre det igjen. Vi liker hester som kan tasse unna i tet på denne banen, og det er aldri lett å plukke ned tethestene her. SPILLES!