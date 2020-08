Vi jakter ny V64-suksess fra Sverige

Romme byr på en utfordrende V64-omgang denne kvelden, og vi er sugen på en ny saftig opptur! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med nye solide V64-vurderinger 13. august - Kr.1 728 ble til Kr.8 902!

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Romme disker opp med en NYDELIG V64-OMGANG i kveld, og her bugner vår objektsblokk av HETE OBJEKTER samt en banker som vi ikke tror taper. 3 Natorp Bo kan ikke få bedre betingelser enn dette, og det skal dreie seg om tidlig tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 3 Natorp Bo – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og vi spekulerer ikke. På Färjestad sist satt den i fjerde utvendig, og når man da kjører i jevn 10-fart i tet så ble det naturligvis helt umulig. Nå burde det bli gratis tet, og siden skal dette løpet være over. Her er det nemlig med få unntak svært billig i mot. ALL IN!

V64-2 : 3 Alva’s Astrid – Har fått tre løp etter pause, og den har superform i kroppen. Den avsluttet bra i et bløffløp nest sist, mens den sist spurtet VOLDSOMT når lukene kom knappe 100m fra mål. Gikk helpigg i mål, og hadde nok vunnet det løpet om det bare hadde klaffet litt bedre. Kan overraske mot en ikke veldig tøff gjeng nå. OBS!

V64-3 : 6 Egge Piril – Er nok den hesten med best kapasitet i feltet, og den var dessuten klart bra etter pause sist. Ble da sjenert et par ganger, men spurtet sterkt ute i banen til slutt, og vi hadde 23,0 s 500m på klokken med krefter igjen. Burde være forbedret med den blåseren i kroppen, og klaffer det bare litt på veien så skal denne være HET i et løp som dette. Må med på alt!

V64-4 : 3 Global Benchmark – Her kan det naturligvis dreie seg om tet og slutt for 1 Bank Wise AS, men vi stoler ikke helt på denne hoppen, og velger faktisk å gardere bredt. Vår ide spurtet ordentlig bra etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen. Er bra på sitt beste, og gjør seg ikke bort med litt klaff på veien. OBS!

V64-5 : 1 First Ideal Man – Gikk en bra sluttrunde i det som ble et bløffløp sist, og formen er ordentlig bra! I finalen tredje sist ble den sittende fast med krefter igjen, og viste da at den kan løse kjapt ut bak bilen. Burde dårligst få rygg leder her om kusken er med på notene fra start, og mot en overkommelig gjeng er denne svært spillbar i kveld. Hadde faktisk kun 4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er ALTFOR lite. SKAL MED PÅ ALT!

V64-6 : 8 Enzo AM – Er veldig kjapp fra start, og vil få gratis kontakt med det ene tillegget her. Er ordentlig bra når den får gå med i rygger, bli brukt hardt de siste 600-700m, og da duger den svært godt i et slikt stayerløp. Vant en supersprint på 08,3 sist, og formen virker å være veldig bra. Må ikke glemmes i finalen, og vi iler til med tipsnikken!