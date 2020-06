Vi jakter ny V64-suksess

Fredag ble over 41 000 tilbake på vårt systemspill i V64 på Bergsåker. Mandag jakter vi nye fremganger i en flott V64-omgang på Mantorp.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur og ukens soleklare høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det internasjonal V75-omgang med Sprintermästaren i Halmstad torsdag kveld.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Jarlsberg og etterfølges av V4-lunsj i Årjäng. Mandag kveld er Leangen i gang igjen etter sin storløpshelg forrige helg og byr på en flott V65-omgang. I Sverige er Mantorp vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V64-løpene på Mantorp. Her er det spillestopp kl 19.30. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

På Mantorp byr Snoken på to bankere i V64-spillet denne mandagen, den første kommer ut allerede i V64-1.

Fine forutsetninger

Det handler om Peter Untersteiner-trente 4 Undigious Diamant. Startet sist i V75-5 på Bjerke under OGP-søndagen, men stod da iskaldt til i tolvtespor bak bilen mot kvalifisert motstand og kom aldri inn i løpet. Var veldig fin i seiersløpet nest sist i Halmstad. Har den verste konkurrenten i bakspor i kveld og Henriette Larsen er en meget bra kusk når det er snakk om rene dameløp. Vi tror på seier og spiller 4 Undigious Diamant som den ene av våre to V64-bankere i kveld.

Klassehest i comeback

Vår andre banker er kun nestfavoritt i spillet ca kl 14 mandag ettermiddag. Det handler om kapasitetstraveren 9 Cab Lane i V64-5/DD-1som innledet karrieren med fire strake seire, før han gikk på sitt første tap i Kriteriet i 2018. Kom først tilbake i løpsbanen igjen i fjor sommer og tok to strake seire på direkten, men var ikke som best i sine tre neste løp. Treningsrapportene er gode foran comebacket i kveld og Nurmos-hesten har lite penger på seg i forhold til kapasiteten. Tross bakspor og årsdebut skal det være bra vinnersjanse. 9 Cab Lane blir vår andre V64-banker i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.

