Vi jakter ny V64-suksess

Kr.480 ble til Kr.7 807 i V64-spillet på tirsdag!

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Det ble altså skikkelig luketømming i V64-spillet på tirsdag, men vi gir oss ikke der, og er sugen på nok en herlig opptur i kveld. Vi går hardt ut i kveldens V64-omgang, og anbefaler et bankerspill direkte. 5 Cobourg Hanover har drømmebetingelser foran seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på tet og slutt. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Cobourg Hanover – Har en VELDIG fin oppgave foran seg i kveld, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Holdt unna fra tet over mellomdistanse nest sist, og da avsluttet man i 10-fart. Sist havnet den utvendig leder som etter hvert ble til andre utvendig. Fikk da maks. Nå fester man på en BIKE igjen, den trives på denne årstiden, distansen er den riktige, og den skal ikke bli enkel å plukke ned fra tet. MÅ BARE SPILLES MED DRØMMEBETINGELSER!

V64-2 : 2 Oppgårdsdrängen – Ble det feil for i Kriteriet sist, mens den vant forsøket sikkert, og slo da 3 Finseth Faksen. Stod til 1,8 i odds mot Finseth Faksen i forsøket, og var også mer spilt i finalen. Når vi la ut våre tips hadde Oppgårdsdrängen 24% av innsatsene på seg, mens Finseth Faksen hadde 58% av innsatsene på seg. Det kan naturligvis ikke vi kjøpe, og for oss er det Oppgårdsdrängen den spillbare her. Vi låser løpet på tre hester, og plukker også med oss 6 Nelson Anton.

V64-3 : 10 Axl Brown – Kom ut etter pause sist, og varslet vinnerform direkte. Hadde veldig langt frem, men avsluttet altså i overlydsfart, og tapte kun knepent. Leverer den en tilsvarende avslutning her så duger den alle dager i uken, og den MÅ med på bongen. 6 Panama Rags – Var OK etter pause sist, og trolig forbedret i kveld. Fra tidlig tet trenger den ikke å bli enkel å fange.

V64-4 : 8 Tangen Elvira – Er feltes beste hest, men kanskje også feltes mest ustabile. Er som vanlig bedre enn raden, og feilfritt har den en stor sjanse i et løp som dette. Plasseres knepent først, men det er naturligvis ikke snakk om noen banker.

V64-5 : 1 Carry Cash – Har en riktig så fin oppgave foran seg i kveld, og fra tet dreier fort dette seg om en vinner. Gikk helt OK etter et passivt opplegg sist, og var nok ikke helt bunnskrapt i målgangen. Er normalt veldig kjapp ut når den løser som den skal, og dermed burde innersporet passe. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 4 B.W. Rune – Galopperte fra start sist, og tapte 20m. Ble deretter sittende fast, og så fakta riktig så fin ut med krefter igjen over mål. Møtte da 12 Ängsborken. Her står B.W. Rune i et perfekt spor bak bilen, og får bare Persson til styringen så er ikke denne ueffen i et løp som dette. OBS!