Vi jakter ny V65-suksess på Forus

Kr.432 ble til Kr.29 540 i V65-spillet på Forus sist! Kr.240 ble til Kr.41 551 i V5-spillet på Forus sist! Nå er vi sugen på en ny saftig opptur fra samme bane! Du tar vel rygg?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Vi gjorde altså omtrent rent bord på Forus sist, og er naturligvis sugen på å følge opp den herlige oppturen. Når det gjelder kveldens omgang så trenger ikke den å være helt lettløst, og det finnes flere løp hvor det kan skrelle til i. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 9 Todin – Er en bra hest i et løp som dette, og distansen takler den nok bedre enn de fleste. Her blir det et passivt opplegg i rygg, og deretter vil den komme tungt til slutt. Formen er dessuten ganske fin, og den ble sittende fast i det lengste mot bedre hester enn dette i V75’en sist. Må passes nå!

V65-2 : 6 Come Easy – Her blir 1 Rainman O. ekstremt hardt betrodd. Vær OBS på at den debuterer bak bilen, og innersporet kan bli en felle. Vår ide er neppe dårligere på ren kapasitet, og vi likte den skarpt etter pause sist. Viste da 16,0/1900m etter galopp, og hadde full spenst over mål. MÅ MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 5 Thai M. Share – Småskummelt løp da 1 Janet Newport har vært syk, og vi vil gjerne se den i løp igjen før vi går tyngre til på den. Vår ide blir neppe mye spilt, men pleier å være bra etter pause, og fra eventuelt tet kan den overraske. Står nemlig perfekt inne i løpet grunnlagsmessig.

V65-4 : 6 B.J. Brogård – Avgjorde sikkert sist, og var OK i debuten for Refsland. Får opp den beste kusken i feltet (Anette Frønes), men vi vil gjerne se denne i noen løp til før vi går ALL IN. Skal dessuten ut fra et trangt spor i volten, og det trenger ikke å gå. Motivert, men…

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 2 Moe Tjalve – Jakter stolpe i programmet, og dette er en traver som Pål Buer har gjort en strålende jobb med. Har slått 7 G.Jerken de to siste gangene, og har også slått 3 Nyland i samtlige tre løp de har møtt hverandre. Vi er mest redd G.Jerken som har stigende form, men Moe Tjalve skal stå først!

V65-6 : 4 Verdals Tyren – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i finalen, og vi gjør det på en formtoppet hest. Satt bom fast med alt igjen sist, mens den gikk et meget solid løp etter galopp nest sist. Er med garanti en av hestene med best form i feltet, og får kusken til styringen kan dette gå veien!