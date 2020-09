Vi jakter ny V65-suksess på Forus

Vi har gjort det meget skarpt på Forus de siste gangene, og i kveld jakter vi nye fremganger! Hete tips er jobbet frem, og du vil vel ikke gå glipp av dem?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Her kan du kjøpe deg inn i våre V65-bonger/systemer til Forus på Eksperten

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse). På Forus 6. september ble det FULLKLAFF for de store bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750), og disse betalte ut Kr.20 269 hver seg. I kveld jakter vi en ny solid opptur på Forus, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 3 Dan Mølgård – Dalen hadde en nattsvart dag på jobben mandag, og brente altså FIRE 1-ODDSERE på Leangen. Vi regner derfor med at han i kveld vil være litt ekstra sulten, og vi tror på Dalen i innledningsløpet. Dan Mølgård er nemlig på vei mot storformen igjen, og avgjorde enkelt sist. Her møter den dønn riktig motstand, sporet er perfekt, og denne er selvskreven for oss. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 3 Aure Joker’n – Er SVÆRT grunnkapabel, og den skal bli spennende å se i ny regi. Husk på at denne jogget 30,8/2140mv i tett snøvær tredje sist, og den har altså MYE inne. Rapporteres å trene fint, og skal kunne en 30-tid direkte. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan den være oppbrukt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 8 Holen Storm – Har motstandsmessig en perfekt oppgave foran seg i kveld, og i et løp som dette dukker den normalt opp på foto. Fullførte OK sist, men hadde da en tøff oppgave, og stod altså 20m bak 9 Ruskeli Svarta som den her står likt med. Holen Storm trenger litt rygghjelp på veien, men klaffer den først med et slikt opplegg så har den fart nok til å felle en gjeng som dette. Vår ide i et ellers vidåpent oppgjør.

V65-4 : 2 Riva O. – Kan vinne dette løpet fra tet om den leverer helt på topp. Har slitt med feile oppgaver på slutten, og man skal ikke vektlegge de to siste smultringene for hardt. Har en langt bedre oppgave nå, den er kjapp fra start, og glem ikke at den kun var et par lengder bak 9 Jon Snow fjerde sist. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 4 Moe Tyr – Har OVERKAPASITET i forhold til de den støter på, og er den bare sånn noenlunde etter pause så må sjansene være store. Skuffet riktignok litt i debuten for Buer, men da var den ikke helt 100%, men det skal den være nå. Buer fester også på en BIKE, og vi håper/tror at den håndterer sporet som den skal. Kun et uhell imot, og denne favoritten står soleklart først hos oss.

V65-6 : 2 Orlandostile – Skuffet mot tøff motstand sist, men var ikke i orden da, og er behandlet etter det løpet. Nest sist var den brenngod fra dødens, men feilet da ulykksalig fra seg seieren oppunder mål. Vi regner med at den er tilbake på sitt beste etter behandling, den står i et bra spor, og må med på alt av seriøse bonger i en flott finale!