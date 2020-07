Vi jakter storcashen i V75-spillet på lørdag

En SVÆRT spennende V75-omgang venter lørdag, og vi spiller frekt i jakten på storcashen! Frekk banker! Frekke objekter! Frekke bonger! Våre oppdaterte V75-vurderinger går du ikke glipp av på lørdag! Husk også at du kan se løpene GRATIS hos oss.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.









Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 begynner klokken 15.00



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det store HØYDEPUNKTET på lørdag er det Harstad som står for, og her venter altså en gedigen V75-omgang. Vanskelighetsgraden i denne omgangen er stor, og det vil overraske oss mye om det ikke vanker flotte kroner til de som greier å løse denne V75-rebusen. Vi spiller frekt i jakten på storcashen, og bankeren som vi landet på var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut på fredag. 8 Digial Asset (V75-2) er den helt overlegent beste hesten i sitt løp, kusken er knallgod, og vi tror på en stor sjanse uansett hvordan løpet blir kjørt. Må bare prøves til BRA odds i lukene! Ellers vrimler det av mye snadder, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 13 Myr Faksen – Har ikke fått det til i dette løpet tidligere, og man er nok litt ekstra sugen på å lykkes i år. Fordelen i år er at den kommer ut med stigende form, og spurtet meget bra etter pause sist. Selv om den var litt tjukk rundt magen sin så viste klokken 21,8 s 500m. Er garantert betydelig forbedret til denne oppgaven, den er kuskeplusset med HC, og vår feeling er at den blåser en overkommelig gjeng!



7 Lille Jim – Var knallgod når den vant fjerde sist, og da var den altså 30m foran 9 Philip Lyn i mål. Har rotet litt i Sverige, men er bedre enn raden, og behandlet før denne oppgaven. Er den vi frykter klart mest.



9 Philip Lyn – Hadde vi bankertro på sist, men da hadde den også skreddersydde betingelser. Vant enkelt selv om den altså var innom galoppen tidlig på oppløpet. Nå står den i et trangt spor fra start, og dermed får den neppe en veldig god start. På ren kapasitet duger den, men på lørdag får den kun stå som en liten outsider. 8 Silke Chasmina – Hadde reist dårlig sist, og presterte derfor under pari i selve løpet. Har ellers levert mange fine løp, den er kraftig kuskeplusset med Høitomt, og trenger ikke å være helt borte med klaff. 11 Maks Mollyn – Er veldig humørbetont, men slett ikke så verst på sitt beste. Er dessuten brennkvikk fra start, og vil sitte fint på det. Skal med om man spekulerer litt. Bak der ranker vi 5 Gomnes Birk og 6 Scott Odin som begge kan vinne på en maks dag.

Vår rangering : A : 13 B : 7-9-8-11 C : 5-6-1-4-12-10-2-3

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-2 : 8 Digital Asset – Ble bortkjørt av John Östman sist, og det var rett og slett en nitrist styring. Dette er egentlig en knallgod hest i grunnlaget, og vi liker skarpt at den er solid kuskeplusset med HC Holm på lørdag. Er dessuten behandlet i forkant av dette løpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne. Er kjapp i vei, og det lukter et offensivt opplegg. SPILLES!



3 Yuma Kitten – Gjorde jobben sin sist, og var helt OK til seier da. Skal normalt kun bli bedre og bedre fremover, sporet passer perfekt, og kusken er god. Motbudet. 11 Annabella Knick – Var klink overlegen etter et lengre avbrekk i fjor, og det skal bli spennende å se om den er like god direkte ut etter dette skadeavbrekket. Duger på ren kapasitet, og får stå som en stor outsider.



5 Tanic Plane – Er «bløt», og vi er klart inne på at den er best om den får gå med i rygger. Nå er ikke Stian Pettersen kjent for slike opplegg, og det er trolig teten som gjelder. Slet med et sår i munnen sist, og var aldeles for hissig. Var mør i mål når den vant på 16,1 tredje sist, og vi er usikre på om denne er hard nok i skallen til å vinne et løp som dette fra tet. 6 Cover Princess – Fullførte helt OK i Finland sist, og er en grei hest i grunnlaget. Nå er den billig ute, og skal med om man først begynner å spekulere. Bak der ranker vi 10 Explosive Ends samt 12 Indian Fanatic som begge kan vinne på en god dag.

Vår rangering : A : 8 B : 3-11-5-6-10-12 C : 4-9-7-1-2

V75-3 : 15 Vill Jerven – Blir TUNGT betrodd, og helt sikkert en av dagens tyngste favoritter. Hesten er bra, men vær OBS på at den har startet veldig tett nå, og skal altså ut på en transport som sikkert tar 16-17 timer. Slikt kan være krevende med en hingst, og vi avstår derfor fra et bankerspill. 14 Billy Kravall – Er det spennende spillet i dette løpet. For det første liker vi at den er kuskeplusset med HC Holm, og for det andre er den 20-40m billigere ute kontra en rekke hester som den har møtt tidligere. Gikk dessuten voldsomt mellom et par galopper sist, og rapportene på den er fine. Vi dobler opp A-GRUPPEN!



1 Valle Trygg – Er helt håpløs, men nå er det opp med Høitomt, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Feilfritt skal noen og enhver få slite med den, og det er liten tvil om at dette er løpets klare outsider. 8 Villdensky/9 Kor Kosen – Dette er to vinnermaskiner som nesten alltid er med på foto. Begge kan naturligvis vinne om det bare klaffer litt på veien. 6 Valle Trym – Er veldig lik Valle Trygg, og nesten umulig å kjøre feilfritt med. Gikk et helt spinnvilt løp etter galopper sist, og er mye bedre enn raden.

Vår rangering : A : 15-14 B : 1-8-9-6 C : 11-13-5-4-12-7-2-3-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-4 : 8 Marciano – Var helt overlegen i dette løpet i fjor, og jogget da 11,3 med krefter igjen. Nå har den igjen funnet superformen, og den bare blåste rundt feltet til en overlegen seier sist. Viste da 09,4 s 600m som ukjørt. Kusken er knallgod, det pleier å bli tempo i dette løpet, og Marciano er meget spurtsterk. Vinner selv fra et dårlig spor?



3 Nolimitjimmit – Blir et stort skrik i Harstad på lørdag etter at den vant på 12,6 fra dødens sist. Er veldig bra på sitt beste, den er kjapp i vei, men vær litt OBS på at den aldri har vært helt å stole på. Nå venter en ny bane, og den får dessuten ikke ha pisken med seg… Motbudet. 10 Elite B.R. – Gikk 10,8 s 500m som toer bak Marciano sist, men ble egentlig aldri kjørt med, og kom til mål med draskylappene oppe. Er veldig bra på sitt beste, den står i en meget bra rygg fra start, og det kan helt klart bli hjemmeseier om det bare klaffer litt underveis. Disse tre skiller seg ganske klart ut.

Vår rangering : A : 8 B : 3-10 C : 5-7-2-9-4-1-6

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

4 Hauan Balder – Var det «KAPPMELDINGER» på etter pause sist, men de viste seg å være helt feil. Hauan Balder var nemlig klink overlegen, og vant på en fin tid. Har møtt Ville Lille Faksen tidligere (09.11.2019/12.10.2019), og da stod den 40m bak. Er altså 80m billigere ute på lørdag, og da skal naturligvis denne i a-gruppen. Bør dessuten være ytterligere forbedret med en blåser i kroppen etter pause…



11 Ville Lille Faksen – Er helt OK, men har altså ingen enkel oppgave foran seg på lørdag. Vi kjøper ikke denne som en storfavoritt, og ranker den ut på outsiderplassen. 12 Sjø Bris – Er en hoppe under rivende utvikling, og den var brenngod til seier sist. Står ikke tilbake for favoritten på ren kapasitet, og skal med om man velger å gardere dette løpet. 13 Hauan Odin – Har radet opp med fine innsatser i Sverige, men sliter med å vinne løp. Er trolig best med pisk, men i riktige omgivelser så trenger den ikke å være helt borte.

Vår rangering : A : 2-4 B : 11-12-13-10-14 C : 9-6-3-15-5-1-7-8

V75-6 : 3 Gelato – Har nesten bare gjort fine løp i Sverige, og er også noe bedre enn raden. Viste 14,0 s 1000m i sporene sist, og den fullførte fint. Er veldig kjapp i vei, og det vil overraske oss mye om ikke Dalen vil teste denne i tet på lørdag. Går en 14-tid alle dager i uken, og vår feeling er at den kan bli vrien å fange. OBS!



9 Kingofthehill F. – Er spurtsterk, og avgjorde enkelt etter en avslutning i 13-fart sist. Står spennende til for å smyge med nå, HC Holm opp liker vi, og det er denne vi frykter mest. 7 Tasteofchocolatier – Er behandlet før denne oppgaven, og man kommer med ambisjoner. Er veldig sterk, og tåler å bli brukt underveis i løpene. Minuset er at den har virket litt «trøg» underveis i løpene, og kan derfor savne piske på lørdag. Outsideren.



10 Satellit L.A. – Var syk sist, og det løpet kan man bare glemme. Har ellers bare gjort gode løp, og Hanna Olofsson kommer med klare ambisjoner. Må ikke glemmes om løpet garderes. 6 Nacrous – John Östman bommet starten sist, og tapte mye direkte. Gikk solid etter den dårlige starten, og spurtet fint nedover oppløpet. Kusk i mot, men hesten viste sist at den duger i grunnlaget.

Vår rangering : A : 3 B : 9-7-10-6 C : 12-5-4-11-2-8-1

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 14 Magic Allybis – Et stayerløp avrunder denne omgangen, og her er det ganske stor forskjell på hestene. Vår ide har ikke hatt sitt beste år, men har løftet seg på slutten, og leverte en klart bra sisterunde sist. Da viste faktisk klokken 10,7 s 1000m med krefter igjen. Glem heller ikke at han på denne dagen i fjor lekte hjem et V75-løp i Harstad, og fungerte altså perfekt på banen. MÅ MED PÅ ALT!



9 Wayne Brogård – Har blitt solgt, skiftet miljø, og det kan fort vekke et ytterligere liv i denne gamle kjempen. Formen var bra før den reiste til Harstad, og i overkommelige omgivelser som dette må den regnes tidlig. 12 Perfect King – Kommer ut etter en lengre pause, men det er gode rapporter på den, og formen skal være fin. Det er dog aldri enkelt å komme ut etter slike avbrekk, og slå til direkte. Dette er løpets klare outsider. 3 Thai Apollo – Har det vært mye galopp i, og vi får se om den skikker seg bedre på sin nye plass. Feilfritt, og eventuelt tidlig tet = da kan den renne unna. Rapportene er fine.



15 W.J. Eminent Bergen – Er spurtsterk, den vil få gratis kontakt med tillegget den har foran seg, og på sitt beste er den ikke helt ueffen. 4 Ixelle Bolets – Er solgt, og kommer ut i ny regi. Er veldig spurtsterk, og kan skrelle til om den får gå med i rygger. 7 Staro Mary Lou – Var klink overlegen på denne dagen i Harstad i fjor, men har slitt mer i år, og kommer med usikker form.

Vår rangering : A : 14 B : 9-12-3-15-4-7-10 C : 13-8-6-5-11-2-1