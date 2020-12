Vi jakter store V64-kroner med en smellfrekk banker

Gävle byr på en fantastisk flott V64-omgang denne kvelden, og dette vil gi meget solid betalt. Vår banker var alt annet enn en favoritt når dette tipset ble lagt ut...

Det er alt annet enn enkelt å være spiller i kveldens V64-omgang, og det finnes ingen "KLINK BANKER" i denne omgangen. Vår banker er av det helfrekke slaget, og til slutt landet vi på 12 Don't Be A Loser i finalen som kveldens beste banker. Har fått to løp i kroppen etter en liten pause, den gikk HELPIGG i mål etter sene luker sist, og hadde vunnet det løpet om lukene hadde kommet før. I kveld blir den solid kuskeplusset, og mot en billig gjeng må vi bare prøve oss. ALL IN!

V64-1 : 6 Lolita Tooma – Dette er ingen dum hoppe, og den skal passes i et jevnt innledningsløp. Leverte en sterk sluttrunde etter pause sist (14,8 s 800m), og vi likte det vi fikk se av den. Nå er den kraftig kuskeplusset, den kan åpne fra start, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret med dette løpet i kroppen etter pause, ja, da kan dette gå veien. OBS!

V64-2 : 4 Höwings Yoki – Har en perfekt oppgave foran seg, og vi er klart inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Føk til tet sist, slapp, og fikk siden aldri sjansen. Kom da til mål med litt krefter igjen. Nå passer distansen bedre, den har fått et løp i kroppen etter en liten pause, og nå kommer seieren? SPILLES!

V64-3 : 5 Rönningsgutten – Er vrien, men god de gangene den går feilfritt. Så ut til å gå mot en sterk seier nest sist, men begynte så å bremse, og feilet vel 100m fra mål. Hadde da travet ca 28,0/2660mv uten galoppen. Har mye inne, den er bedre enn grunnlaget sitt, og kan opplagt vinne dette i en feilfri utgave.

V64-4 : 10 Busy Doin’ Nothing – Er ikke enkel å sveive inn, men dette er den store formbomben i feltet, og den må passes. Er MILEVIS bedre enn raden, og ble igjen sittende bom fast sist. Kom da helt fulltanket til mål. Har blitt strøket inn et spor, den står i en bra rygg, og dette kan bli dønn riktig. Slår til som en godbit?

V64-5 : 7 Eddy West – Dette er altså et Klass 1-forsøk med 110 000 i førstepremie, og det er et løp hvor det blir veldig jevnt spilt. Eddy West har virkelig levert varene over en lengre periode, og den vant veldig enkelt sist. Elsker dessuten å gå med sko på alle fire, og det er et stort pluss i den tiden vi er i nå. Er bra fra start, og klaffer det bare litt på startsiden her så må dette dreie seg om en meget bra sjanse. SPILLES!

V64-6 : 12 Don’t Be A Loser – Er kveldens beste spill, og en hest vi tror MYE på. Har fått et par løp i kroppen etter en liten pause nå, og den er på vei mot formen. Gikk PIGG i mål etter altfor sene luker sist, og den hadde vunnet det løpet med tidligere fritt frem. I kveld blir den ENORMT kuskeplusset med Mats Djuse, motstanden er billig, og det er nå denne skal spilles. Fikser en solid V64-opptur?