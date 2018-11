Vi jakter suksess i V4-vorspielet

Amarone Classic har aldri vært i bedre form enn nå, og skal ha fine vinnersjanser i V4-innledningen. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Lørdagen vi har fremfor oss på travsiden er helt topp! Forrige helg var gigajackpot, og at vi bare en uke etterpå kan få en så fin omgang på Bjerke er perfekt for oss som liker trav. Både Lionel og Ferrari B.R, to av våre aller beste hester, skal i aksjon i hvert sitt løp. I tillegg til det sportslige, så ligger det altså 60 millioner i den totale premiepotten. Husk at det er internasjonal omgang, og da er fristen for V75-deltagelse 16:20. Vi skal heller ikke glemme at etter toppomgangen på Bjerke, så kjøres det en finfin V65-omgang fra Örebro. Frist her er 19:40.

Husk igjen at det er 16:20 som er V75-fristen. Før dette så skal det kjøres fire meget spennende V4-løp. Første avdeling begynner 14:45, og her er det så absolutt mulig å tjene penger. Det er nemlig spillemessig strålende løp.

Sjekk ut dagens V4-analyser på Bjerke:

V4-1: I en V4-omgang som dette er vi nødt til å ta noen valg, og jeg mener bestemt at vi trenger en banker for å komme oss helskinnet gjennom disse fire løpene. Dagens beste banker mener jeg befinner seg i den første avdlingen. Hesten det er snakk om er 4 Amarone Classic.

Malmin og Anderssen-traveren virker til å være i sitt livs form, og selv om man må vente god motstand på dager som dette er det ikke altfor tøft. Hoppa står veldig fint til inne i løpet og er rask fra start. Ingen av konkurrentene har vist den formen hun har gjort den siste tiden, og normalt bør det dreie seg om en meget hyggelig tetsjanse. Hun trenger dog ikke føringen for å vinne dette. Tredje sist spurter hun meget sterkt til andreplassen bak Velvatter. Sistnevnte som trolig blir favoritt i V75-2 i dag. Nest sist er hun meget god til tredjeplassen bak Normandie Royal og Karamel Hill i Oaks-revansjen. Mens nå sist på Sørlandet overrasker hun de fleste med andreplassen bak A Brave Hearth. Hun tok altså ned årets derbyvinner Gretzky B.R. Jeg tror formtoppede Amarone Classic vinner dette løpet, og går all in!

V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

3 Il Sokken og 5 Lykkje Birk møtes nok en gang. Det ble dessverre ingen duell mellom disse to på Bjerke for ti dager siden. Il Sokken hadde ikke dagen sin og galopperte rett etter at bilen slapp feltet. Dermed kunne Lykkje Birk jogge til tet. Derfra kunne kusk Vidar Hop kjøre så tregt han bare ville, og hesten nærmest pliktvant løpet.

5 Lykkje Birk vant sist, men jeg er usikker på hvor god han egentlig er. Min bestemte mening er at han ikke er noe bedre enn verken 3 Il Sokken eller 8 Gomnes Hans T. Sistnevnte har fått ny trener i Kjetil Helgestad og rapportene er veldig fine. Denne er mer enn god nok og må med.

Uavhengig av om Il Sokken slipper teten til Lykkje Birk eller ikke så er begge disse aktuelle. Jeg mener disse tre hestene hever seg litt over resten.

På kapasitet så vet vi alle at 7 Stjerne Ball er god nok, men det blir dyrt å prøve hesten hver gang.

På det største forslaget tar jeg på Stjerne Ball. Og det samme gjelder 1 Hellestvedt Trym og 4 Finnskog Nox.

V4-3 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et fint og jevnt løp venter oss i den tredje avdelingen.

Mitt frekke førstevalg blir 10 Sugar Road. Revenue-sønnen viste tidlig tegn på kapasitet, og jeg har fulgt denne nøye den siste tiden. Hesten presterte akkurat som ventet femte sist på Momarken. Han vant meget enkelt fra tet. Nest sist på Jarlsberg ble det feil med tempo og posisjoner, men spurte var klart godkjent. Nå sist på Bjerke møtte han meget skarp motstand. Vi snakker hester som Mellby Frodo, Gretzky B.R og Eddie Arctous. Tensagreid-traveren fulgte disse hestene meget godt og rekordforbedret. 11 trippelplasseringer på 21 starter er og sterkt. Her kan hesten få ryggen til Roberto Brazz via sporene, og da skal den kunne spurte bra.

Jeg kommer dog til å gardere reelt på i dette løpet, og det er egentlig kun 1, 5, 8 og 12 jeg ikke tar med på forslagene.

V4-4 - Varmblodshester. Finale summer meeting. 2100 meter autostart.

3 Evan Williams Sisu. Dette er en meget fin sort, og jeg har virkelig likt de to siste innsatsene hesten har gjort. Begge gangene har Bo Falsig sin 4-åring vært å finne tidlig i tet, noe jeg også tror kan være tilfelle i dagens løp. Begge gangene har hesten vunnet enkelt. Nest sist ble en god hest som Usain Cup enkelt avvist. Mens nå sist satt nevnte Falsig bare å tittet på resten. En herlig innsats, og kommer han seg til tet er dette en god vinnersjanse.

Men det skal sies at dette løpet inneholder mange fine hester. Det er et deilig travløp, og vi garderer ganske bredt. På det største forslaget spiller vi alle i bånn. For dere som spiller samlebonger så er Evan Williams Sisu en bankerkandidat.