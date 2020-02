Vi knaller til med tre bankere til søndagens V75 på Solvalla

Det er en strålende V75-meny som venter på Solvalla søndag. Nettavisens svenske samarbeidspartner trår til med tre bankere.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.



Det er som vanlig en hektisk søndag vi har foran oss i travsporten. Søndagen innledes i Danmark og på Charlottenlund travbane som byr på V4-lunsj. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang på Solvalla. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Bergen travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene i Boden. Rolf Lerum er på en velfortjent weekendtur og derfor er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De drar til med hele tre bankere i omgangen, den første kommer ut

Tar sin tredje strake?

Den første bankeren kommer ut i V75-4. 13 Bottnas Gouverneur står med to strake seire på Solvalla og har imponert for sin trener og kusk Claes Sjöström. Spesielt i seiersløpet sist da han vant lett og møtte bra hester. Søndag er det klart enklere imot og 13 Bottnas Gouverneur blir vår hovedbanker i V75-spillet.

Første med amerikanervogn

Vår andre V75-banker er nok litt mer sjansepreget. 6 Plan B. imponerte stort i seiersløpet tredje sist. Var kanskje ikke som best sist på Åby, men har hatt en liten pause etter det løpet. Trener og kusk Ville Karhulahti ee fornøyd med det hesten viser i trening og varsler at det blir amerikanervogn for første gang søndag. Hesten er kvikk i vei fra start og sprint er neppe noe minus. 6 Plan B. i V75-5 blir vår andre V75-banker i omgangen.

Adielsson kusker den tredje bankeren

1 Arnie Express seiret på 12-tid sist på Solvalla med Bjørn Goop i sulkyen. Den Pekka Korpi-trente fireåringen er ubeseiret fra tet og forutsetningene er tilnærmet perfekte også søndag. Fra førstespor lukter det tet fra start til mål også denne gang. 1 Arnie Express blir vår tredje V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

Norgeskjenning kan vinne V75-1

3 Lullaby S.I.R. som vant et V75-løp på Momarken 29. juni i fjor, holder fortsatt koken på flott vis. Vant i årsdebuten på Eskilstuna i starten av januar, og var god treer mot tøff motstande sist. Var i tillegg brunstig den dagen. Får på seg nytt hodelag lørdag og må ha en flott vinnersjanse i V75-1 sammen med sin faste kusk Niclas Benzon.