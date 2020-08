Vi spekulerer mot favorittene i V4-lunsjen

Hagmyren byr på en interessant lunsjomgang mandag, og vi byr blant annet på et par saftige skrellobjekter! V4-suksess og en flying start på den nye uken?

Hagmyren sparker i gang en ny uke med en strålende V4-omgang til lunsj. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende godbiter:

V4-1 : 6 Reime Blesa – Ser ut til å gå veldig under radaren i innledningsløpet, men her skal man være litt på vakt. Har gjort tre løp i nygammel regi, og er VELDIG forbedret fra tidligere. Har spurtet ordentlig bra de siste gangene, og kommet til mål med krefter igjen. Kusken er ikke den beste, men han har fakta kjørt denne ganske bra. Med flyt på veien har den skrellform, og den må med på alt! 15 Eldson – Blir hardt betrodd, men vær OBS på at det ikke er enkelt å hente lange tillegg på disse brennkvikke banene som vi nå har.

V4-2 : 7 Totti Garline – Var lekker etter et lengre avbrekk nest sist, og kom da alene til mål. Kommer igjen ut etter et lengre avbrekk, men er formen som nest sist, ja, da kan fort dette dreie seg om tidlig tet og slutt.

V4-3 : 4 Järvsö Majlis – Hadde et «gratisløp» sist, og det ble en enkel seier da. Gangen før var den OK mot betydelig bedre hester enn dette. Favoritten har en stor sjanse om den blir sluppet til tet, og den skal stå først. Vi er dog ikke helt overbevist om at Jan Ove Olsen ønsker å slippe teten med 1 Ängsodin, og avstår derfor fra et bankerspill på favoritten.

V4-4 : 7 Jack Zon – Var kanskje ikke helt på topp sist, og gikk da et løp på det jevne. Gangen før avsluttet den klart bra etter et passivt opplegg, og på klokken stod det 13,6 s 800m. Kan være noe variabel, men på ren kapasitet duger den normalt i et løp som dette. Nå rykker man også skoene foran, og det hever denne ytterligere. Settes frekt først i en ellers jevn finale.