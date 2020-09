Vi spekulerer mot storfavoritten i Bergen

Småfrekk banker! Toppobjekter som må med på bongen! Går det kanskje mot en strålende kveld mellom de syv fjell?

Storfavoritten, 10 Ingbest (V65-5), er blitt strøket, og dette åpner kveldens V65-omgang opp. Etter å ha vært i tenkeboksen en god stund så landet vi til slutt på 2 Rigel Øyvind som vår beste banker. Vant med samme kusk tredje sist, og i kveld leder vel den rundt om? VI TROR DET! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Anders US – Har vært ute i tøffe omgivelser på slutten, og det har dermed blitt to smultringer. I et Derby-forsøk sist satt den vekselvis i dødens/andre utvendig, og fullførte fint med litt krefter igjen. I kveld blir det tet, neppe noen vil trykke opp fart utvendig, og vi er veldig inne på at Pål Buer kan får det billig med Anders US. Skal stå først, og vi tror mye på denne.

V65-2 : 7 Verdals Susi – Er veldig på riktig vei nå, og den har vært positiv to ganger på rappen. Spurtet sterkt sist, hadde krefter igjen over mål, og på klokken stod det 27,5 s 300m. Her er det med få unntak billig i mot, og den kjemper om seieren om alt går riktig for seg.

V65-3 : 7 Falco De Valny – Blir uhyre spennende å se med Tom Erik Solberg i kveld, og vi må bare varsle. Etter pause sist viste den 17,7/1900m etter å ha feilet på startsiden, og den var ikke tom på det. Greier Tom Erik Solberg å kjøre feilfritt innledningsvis her (er mest usikker nedover startsiden), ja, da skal de andre få kjørt seg. Slår til som en godbit?

V65-4 : 9 Alve Frøkna – Vant Rappfots Æresløp sist, og holder en fantastisk bra form. I kveld har den ikke veldig fine betingelser med hele 60m tillegg over det som normalt er en litt for lang distanse. Møter dog «ikke noe», og på speed er den helt overlegen. Tar ingen ansvar her så vil det bli gratis kontakt for Alve Frøkna, og da har den naturligvis en bra sjanse. Vi avstår uansett fra et bankerspill da dette ikke er den tøffeste hoppen i grunnlaget. Motivert, men…

V65-5 : 2 Rigel Øyvind – Med storfavoritten borte så ligger det veldig bra til rette for at Rigel Øyvind kan lede dette løpet rundt om. Var OK i nederlaget mot V.G. Prinsen fra tilsvarende betingelser som dette nest sist, men glem ikke at det var Lyssand som kjørte Rigel Øyvind da. Nå blir den enormt kuskeplusset med Svein Ove Wassberg, og han vant med denne tredje sist. Lar seg rett og slett ikke fange fra tet?

V65-6 : 5 Esperanza Trunoise – Har man gjort en veldig bra jobb med etter den kom til Bergen, og sist spurtet den sterkt i V75’en på en oppjaget sprint. Nå er motstanden billigere, og distansen passer dessuten bedre. Har en stor sjanse om alt går riktig for seg, og vi iler til med tipsnikken.