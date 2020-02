Vi spekulerer mot storfavoritten i kveldens V64-omgang

Bankeren så lysende ut i debuten for sin nye trener! 20 oddser har sett utrolig formsterk ut! 30 oddser gjør seg ikke bort med klaff! HET INFO blir servert til kveldens løp på Eskilstuna! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-tips?

Travtipset for V64-omgangen til Eskilstuna får du med et abonnement på Nettavisen Pluss. Det koster kun 1 krone for 1. måned, evt 399 for 3 mnd.

Klikk her for å bli abonnent og for å lese dagens V64-tips! (Er du allerede abonnent logger du deg bare inn på samme lenke!)