Vi spekulerer mot storfavoritten i V4-lunsjen

Kalmar byr på en spennende lunsjomgang, og vi spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene! Storfavoritten blir gardert! Mulig supersjokk er bedre enn hva mange tror... V4-suksess i vente?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.



Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Kalmar byr på en åpen og spennende V4-lunsjomgang torsdag. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet flere svært spillbare objekter. Våre største bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 7 Aroseforyou – Avgjorde enkelt sist, og la da inn 11,1 s800m. Blir HARDT betrodd i innledningsløpet, og kan naturligvis vinne. Vi er dog noe usikre på hvordan Jim Oscarsson vil ligge dette opp da den stoppet fra tet tredje sist. Skal stå først på ranken, men vi kan ikke kjøpe den fullt ut som storfavoritt. Vi plukker derfor med oss en del hester mot.

V4-2 : 10 Kailua Boko – Prøver vi som et langskudd i helt riktige omgivelser. Glem ikke avslutningen denne viste nest sist, og da møtte den BETYDELIG bedre hester enn dette. Gikk altså en 12-tid, og det var full spenst over mål. Her gjelder det å smyge med, og får bare denne spare speeden så er den giftig. PASSES!

V4-3 : 1 It’s Time – Var OK etter pause sist, men så litt tung ut, og hadde nok veldig godt av den blåseren i kroppen. Til denne starten fester man på en BIKE, It’s Time er kjapp fra start, og mot en overkommelig gjeng som dette så skal sjansene være gode. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 12 Neonetta G.H. – Spennende finale hvor vi prøver oss med en fra dypet. Neonetta G.H. fikk riktignok kun maks sist, men tredje sist spurtet hun fantastisk bra, og kom til mål på en 11-tid. Blir kraftig kuskeplusset med Kim Eriksson nå, den har fått et løp i kroppen etter pause, og kan opplagt overraske om det skulle klaffe litt underveis. OBS!