Vi spekulerer mot storfavoritten i V4-lunsjen

Varslet form etter pause sist - utfordrer storfavoritten nå! Stjernesmell som hadde alt annet enn tur underveis sist! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene til lunsj?

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.



Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Rättvik står for tirsdagens V4-lunsj, og dette er en interessant omgang. Vi skal prøve å felle storfavoritten i bunn, og byr dessuten på flere spennende objekter.

Ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 Staro Nessi – Var forbedret første gang ut for Joakim Elfving sist, men var også noe tung, og hadde nok svært godt av det løpet i kroppen. Ventes forbedret til denne starten, den møter helt riktig motstand, og vi iler til med tipsnikken.

V4-2 : 4 Myllkärrs Alma – Dette er en kapabel hoppe med stor kapasitet. Kommer nå ut etter en ganske lang pause, og det skal bli spennende å se den igjen i banen. Er bare formen sånn noenlunde etter oppholdet så duger den svært godt i overkommelige omgivelser som dette. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 4 Real Masterpiece – Småskummelt sprintløp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har fått to løp i kroppen, og er på vei mot formen. Ble hengt opp i sporene innledningsvis sist, før den ble bakket ned i køen. Ble sittende bom fast nedover oppløpet, og var ikke tom over mål. Har litt aksjonsproblemer, men henger den bare sammen som den skal så er den mer enn god nok i et løp som dette. OBS!

V4-4 : 3 Global Tailwind – Løste lynraskt ut fra tillegget sist, og kjørte seg tidlig til tet. Solgte seg så ganske dyrt mot kanonen Coin Perdu, og vi likte virkelig det vi fikk se etter pause. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, den står riktig til i dette løpet, og er verdt å prøve mot storfavoritten.