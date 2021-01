Vi spekulerer mot storfavoritten i V4-lunsjen

Jevn V4-omgang med et bra potensial! Vi jakter tusenlappene med en ordentlig godbit mot dagens tyngste favoritt...

I følge YR er det et ordentlig ufyselig vær det skal travkjøres i på Färjestad mandag, og det kan fort bli ordentlig krevende forhold om meteorologene får riktig. Vi har jobbet frem flere godbiter, og i finalen spekulerer vi mot storfavoritten. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 6 Mascarpone Doc – Rullet over i galopp på oppløpet sist, og det er mulig at den ikke likte den knallharde banen da. Gangen før vant den enkelt for Kontio, og sjansene for en ny seier med samme kusk må være stor i et billig løp som dette. Er dessuten kjapp ut på volte, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den klart først.

V4-2 : 9 Brad Canyon – Her er det JEVNT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er kommet inn på stallen til Bengt Berg, og dette er en trener som gjorde det meget bra med et begrenset materiell i 2020 (27 ganger på trippelen på kun 47 starter / hele 9 seire). Vi blir alt annet enn overrasket om han også greier å forbedre Brad Canyon, og da duger den i et løp som dette. Tredje sist satt den for eksempel bom fast, og klatret nesten over de øvrige. Travet da 16,42140ma. Prøves direkte!

V4-3 : 9 Kent Le Soleil – Er feltes beste, og fungerer den bare som den skal så må sjansene være store i overkommelige omgivelser som dette. Fullførte sterkt på Solvalla sist, og det uten å fungere helt optimalt. Flyter på styrken, den har en sjeldent billig oppgave foran seg, og dette er en klar tipsener for oss.

V4-4 : 10 Witty – I finalen blir 2 Flexible Launcher hardt betrodd, og den kan naturligvis vinne. Vær dog litt OBS at den aldri har vunnet med sko på alle fire. Vår ide er i en hysterisk form, og den gikk enormt bra i kulissene etter at den rullet over i galopp inn mot den første svingen sist. Gangen før ble den sittende fast, og møtte da mye bedre hester enn dette. Kommer på lette bein tilslutt, og slår til som en ordentlig godbit? SPILLES!