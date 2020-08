Vi spekulerer mot storfavoritten til lunsj

Storfavoritten får kamp! Solid lås! Starter vi kanskje uken med en saftig V4-opptur?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Skellefteå sparker i gang uken med en herlig V4-omgang. Vi fant ingen klink banker i denne omgangen, men i V4-2 spiller vi kun to hester, og anbefaler en DOBBELTBANKER der. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 8 Elsås Storm – Blir ekstremt hardt betrodd i innledningsløpet, og den kan naturligvis vinne dette. Vær dog litt OBS på at den ikke har fordel av distansen, og at den ikke var like fin sist som nest sist. 2 Philip – Var meget god fra dødens sist, og er ikke så verst på sitt beste. Er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder duger den her om den leverer som den skal. Kan nok gå ned mot 30,0 med litt hjelp på veien, og da blir den ikke enkel å hente tillegg på.

V4-2 : 9 Dwight Sisu / 10 Bottnas Easy Cash – Vi låser dette løpet på kun to hester. Dwight Sisu gikk en strålende sisterunde til andre sist, og den har funnet superformen nå. Her er det med få unntak billig i mot, og vi tror på en stor sjanse. Bottnas Easy Cash – Er mer enn god nok på ren kapasitet, og gjør en spennende start etter pause. Plukkes med på alt, og vi går altså for en DOBBELTBANKER!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V4-3 : 8 Justus N.A. – Var ute i knallharde omgivelser sist, og her er det betydelig billigere i mot. I det nevnte løpet sist gikk den en fin sisterunde, og formen virker å være veldig på riktig vei. Dukker opp på foto her om alt går riktig for seg, og vi setter den frekt først.

V4-4 : 13 Weasel W.F. – Ble det egentlig feil for sist, mens den var solid nest sist, og god til seier tredje sist. Her er den helt riktig ute i grunnlaget, og med litt flyt på veien burde den dukke opp på foto. Settes knepent først i en ellers veldig jevn/åpen finale.