Vi spiller bankerfritt i V4-lunsjen fra Sverige

Vi spekulerer mot storfavoritten i finalen! Få også med deg sjokket i V4-innledningen! Er det kanskje duket for en herlig start på den nye uken?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Eskilstuna sparker i gang en ny uke, og gjør det med en spennende V4-omgang til lunsj. Vi låser V4-2 på to hester, og kan ellers by på følgende:



V4-1 : 2 Sundance D.E. – Innledningsløpet er jevnt, og her kan det være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide debuterte for ny trener sist, var litt tung, men vi hadde likevel 14,1 s 900m på den i kulissene. Er garantert betydelig forbedret til denne starten, motstanden er den riktige, og den skal absolutt ikke glemmes i et løp som dette. OBS!

V4-2 : 5 Buska Blyg – Har ikke vunnet i år, men har en passende oppgave foran seg nå, og da kommer vel seieren. Var klart bra etter pause sist, og ble kun speedet ned oppunder mål da. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, motstanden skremmer ikke, og den har en stor sjanse her om alt går riktig for seg.

V4-3 : 6 Desavi D. – Flere ganske bra hester i grunnlaget møtes, men nå er vel det endelig dags for vår ide? Var bunnsolid i nederlaget sist, og er for alvor på vei mot vinnerformen. Her er det helt riktig i mot, distansen er intet problem, og havner den bare ikke feil på det så dukker den opp på foto. SPILLES!

V4-4 : 7 Fonda Boko – Var i en helt fantastisk form før pausen, men har altså vært litt småsyk, og det er mulig at superformen ikke er der lengre. Leverer den som før pausen vinner den trolig dette, men vi kan ikke gå hardt til på den som storfavoritt. Vi snakker trossalt om en hest som kun har vunnet ett løp de to siste årene…