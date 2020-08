Vi spiller bankerfritt i V4-lunsjen

Hagmyren byr på en jevn og spennende V4-omgang til lunsj. Vi spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene...

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Hagmyren står for torsdagens V4-omgang til LUNSJ, og det er en riktig så fin omgang vi har foran oss. Vi fant ingen klink banker, og spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 2 Fall Galder – Småskummelt innledningsløp med favoritten på det lengste tillegget. Vår ide er fersk, og har kun gjort ni løp i karrieren. Har vist et ganske fint talent, og sist ble den sittende bom fast på 30,7/1640mv. Har ingen problemer med distansen, og feilfritt har den form til å overraske. OBS!

V4-2 : 5 Twins Zabaidee – Har gjort ganske fine løp på slutten, og den ligger litt i skorpen. Til denne starten rykker man skoene rundt, og det vil nok løfte den ytterligere. Motstanden skremmer ikke, og klaffer det bare litt på veien så burde denne duge godt. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 1 Emil Mollyn – Begynner å nærme seg den beste tiden på året, og den skal passes litt utover nå. Gikk meget sterkt i kulissene etter en grov galopp sist, og varslet da form etter pause. Har gunstige betingelser foran seg, og vi setter den likt med favoritten 6 Järvsöodin.

V4-4 : 12 Minnestads El Paso – Blir tungt betrodd direkte etter oppholdet, og vi snakker altså om en KNALLGOD hest i denne klassen. Får opp Ulf Ohlsson her, og det er naturligvis et pluss. Skal stå først, men vi tør ikke å banke over en oppjaget sprint.