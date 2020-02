Vi spiller bankerfritt på Biri

Biri byr på en knakende fin V65-omgang denne kvelden! Den store bongen vår er uten banker, og det finnes en rekke mulige godbiter i løpene. V65-suksess i vente?

Merkulov (V65-5) blir dagens TYNGSTE favoritt på Biri, og vi tror også mye på denne. På de litt mindre bongene står den også alene. På den store bongen plukker vi dog med 10 Bravo Revansch for å føle oss enda tryggere.



V65-1 : 1 Uberg Lisa – Kan nok noe under 30 på distansen, og den trenger ikke å bli enkel å fange. Vant sprettlett nest sist, mens den feilet som skummel sist. Den galoppen må nok kusken ta på sin kappe. Blir veldig kuskeplusset med Høitomt i kveld, og feelingen vår er at den leder dette veldig lenge. OBS! 2 Brid Arne – Er feltes beste hest, og det skal bli spennende å se den igjen i banen etter at vintertreningen er gjort unna. Feilet fra seg en 27-tid i kriteriet i fjor, og ingen i dette feltet hadde vært i nærheten å prestere noe slikt. Trenger sikkert et løp i kroppen før formen er på topp, men den er uansett selvskreven i et billig løp som dette.

V65-2 : 4 Junice Boko – Et dårlig løp venter, og her bruker salen MYE penger. Det er dog flere av disse som ikke er gode nok, og vi prøver derfor å kutte litt. Favoritten for oss er soleklar, og dette kan dreie seg om en banker. Junice Boko debuterer for Morten Ottersen, og det er gode rapporter på den direkte. Kan ikke få et spesielt billigere løp enn dette, og vi har altså solid tro på seier.

V65-3 : 2 Lykkje Silje – Debuterer for Kjetil Helgestad i kveld, og dette er en 4-åring som han har hatt en god stund i trening. Her finnes det bra fart, og den kan helt sikkert under 35 på distansen. Kan slå til direkte, og det er første gang ut en slik skal spilles. OBS! 1 Løset Teddy – Gikk et OK prøveløp på 35,1. Det er fine rapporter på den, og det kan dreie seg om en vinner direkte. Vi vil dog se den sammen med mange hester i kveld før vi går hardere til på den.

V65-4 : 7 Bokli Stjernen – Er trolig helt overlegen her om den bare kommer seg rundt uten tull på veien. Debuterer for Kvasnes, og det er spennende. Det man dog skal vite om denne hesten er at den ikke er helt enkel, og dessuten noe variabel. Pleier å levere etter opphold, og den skal stå først. Vi tør dog ikke å banke den. Motivert, men…

V65-5 : 5 Merkulov – Var utrolig bra etter pause, og Rennesvik kjørte som han satt bak en helklink vinner. Har uansett hatt godt av en blåser i kroppen, og den er nok minst like bra i kveld. Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og er den som sist så taper den ikke et løp som dette. Vi banker den på de litt mindre bongene.

V65-6 : 8 Roberto Brazz – Har virkelig funnet storformen etter pause, og avslutningen sist var av det meget solide slaget. Viste 12,0 s 300m, og hentet lengder på en såpass god hest som Shankly Lane. Sporet trekker ned, men med en vinklet vinge så håper vi uansett at det løser seg. SKAL MED PÅ ALT!