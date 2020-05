Vi spiller frekt i jakten på jackpotcashen

Stor V64-JACKPOT med over 2,1 millioner ekstra! Småfrekk banker som ikke lar seg slå? Ekstremt spennende objekter! Gå ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld! V64-suksess i vente?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt!

Jägersro byr på en særdeles spennende JACKPOTOMGANG i kveld, og dette må være en av årets mest spennende V64-omganger. Det vrimler av objekter som vil bli lite spilt, og bankeren som vi landet på var dessuten ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. Vi tror dog HARDT på tet og slutt for 3 Hurricane River som for alvor har funnet formen etter pause, og som ikke kan få veldig mye bedre betingelser enn dette. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Usain Töll – Har en skreddersydd oppgave foran seg i innledningen, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Kim Eriksson kjørte den ikke i kjelleren i årsdebuten når han skjønte at den likevel ikke kunne vinne. Lot den bare fullføre på en fin tid. Rapportene går ut på at den er MYE forbedret med dette løpet i kroppen, og nå går den dessuten ned MANGE klasser når det gjelder motstand. Er brennkvikk fra start, og fra tet på en lynrask bane kan denne umulig bli enkel å fange!

V64-2 : 7 Era Wan – Er i helt egen klasse her om den går feilfritt. Viste 13/1900m bak feltet sist, og var ikke tom på det. Må dessverre innom disse galoppene, og det er naturligvis grunnen til at vi ikke anbefaler den som et bankerspill. På ren kapasitet er dog ingen i nærheten av denne her. OBS!

V64-3 : 8 Borups Racing – Er grunnkapabel, og gjør her en spennende start etter pause. Det blir skorykk direkte, og det tyder på at man har vært fornøyd med den i jobbene. Sporet er perfekt, og den er hyggelig fra start. Kan ikke få et veldig mye finere løp enn dette, og den skal med på alt av seriøse bonger!

V64-4 : 2 Navaho Ghostdance – Var Adrian veldig opp på før løpene sist, men da ble det rett og slett for tøft, og den trakk seg tilslutt. Kan muligens komme seg foran nå, og i et billig løp som dette skal sjansene være svært gode. Vår tipsener. PS. 5 Opulent Tile – Har ikke imponert oss, og selv om den kan vinne så blir den aldeles for hardt betrodd. Vær også litt OBS på at stallformen til Peter Untersteiner ikke er veldig god.

V64-5 : 2 Esther Cheri – Kommer ut etter pause, men den har trent sterkt, og Christoffer Eriksson har faktisk kjørt 17-2100m med den i jobb. Viste talent ved flere anledninger i fjor, den er kjapp fra start, og kan ikke få spesielt mye bedre betingelser enn dette. Leder dette løpet rundt om, og det til bra odds i lukene? SKAL MED PÅ ALT!

V64-6 : 3 Hurricane River – Blir kveldens JACKPOTBANKER! Den var stor i nederlaget sist, mens den satt bom fast som fulltanket nest sist. Er veldig rask fra start, den tar normalt tet, og siden skal det en veldig god hest til for å plukke den ned fra utsiden. ALL IN! Velger man å gardere så er det 2 Now Or Never Flair som skal med. Gikk OK i kulissene på en knallgod tid etter en dårlig start sist. Er trolig ytterligere forbedret til i kveld, og den skal bli spennende å følge i regi Joakim Lövgren.