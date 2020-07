Vi spiller frekt i jakten på storcashen til lunsj

Svært spennende V65-omgang på Solvalla! Bankeren debuterer under sal! Flere frekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på en flying start denne weekenden?

Lerum tømte V65-lukene på Momarken 21. juli!

Alt av V65-bonger satt på Momarken denne tirsdagen, og det ble nok en herlig opptur for ALLE som tok rygg på undertegnedes V65-bonger. Stasline (2-valg) ble banket på den minste bongen, og holdt altså unna etter et sterkt løp. Den LILLE BONGEN på Kr.216 betalte ut meget fine Kr.3 447,-. På Eksperten ble det levert inn 31 bonger, og naturligvis satt samtlige som de skulle.



Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Solvalla står for dagens V65-lunsj, og som vanlig er det spennende på denne banen. Løpene er nesten alltid jevne, og det vrimler stortsett med vinnerkandidater. Vi tror på flotte kroner til de med riktig V65-rekke, og spiller frekt i jakten på en flying start denne weekenden. Bankeren dukker opp i monteløpet, og vi går ALL IN på montedebutanten 1 Yieldson (V65-3). Ta rygg på følgende:

V65-1 : 6 One Direction – Er i toppform, og den spurtet svært bra nedover oppløpet sist. Kom da til mål med masse krefter igjen, og den fikk et pluss i kanten av oss. Blir enormt kuskeplusset med Ulf Ohlsson nå, den er OK fra start, og dette ser spennende ut på forhånd. Må med på alt!

V65-2 : 6 Qvanting Indika – Gikk OK i kulissene mot tøff motstand sist, og den blir gradvis bedre. Til denne starten rykker Claes Sjöström skoene for første gang i karrieren på Qvanting Indika, og det kan fort løfte den mye. Prøves som et frekt objekt i et ellers småskummelt løp.

V65-3 : 1 Yieldson – Interessant monteløp med flere montedebutanter. Vår ide er også en debutant, men Claes Sjöström har hatt flere gode ute i monte tidligere, og ikke noe overrasker oss om også denne er god under sal. Er flink fra start, rytteren er knallgod, og vi banker den FREKT direkte!

V65-4 : 3 Odds Indicator – Så fin ut etter pause sist, men ble aldri kjørt med, og kom til mål med litt krefter igjen. Husk på at denne tapte en finale fjerde sist på målfoto, og det er snakk om en knallgod hest i grunnlaget. Er solid kuskeplusset nå, og fra et ypperlig spor må vi bare prøve oss!

V65-5 : 2 D’Amore – Fikk aldri sjansen sist, mens den vant sikkert fra tet nest sist. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen her, og det kan bli tet fra dette sporet. På en lynrask bane har den da en bra sjanse, og vi plasserer den knepent først.

V65-6 : 12 Juncio Boko – Er en VELDIG bra 4-åring som kan «alt» på en god dag. Det hadde den sist, og var da enorm til seier på en knallgod tid. Sporet nå trekker ned, men med tempo er den blytung tilslutt. Kan utmerket vinne selv fra et dårlig spor, og den skal passes.