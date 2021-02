Vi spiller frekt i jakten på store lunsjkroner fra Sverige

Åpen omgang med stort potensial! Vi klemmer til med frekke bonger i jakten på en saftig opptur til lunsj! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.



Axevalla, banen med det lange oppløpet, byr på en svært åpen og spennende lunsjomgang tirsdag. Det finnes ingen klare bankerkandidater, og løpene er rett og slett utfordrende å ranke. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 4 Let’s Go Zon (denne ble strøket tirsdag) – Et svakt løp innleder dagens svært spennende V4-lunsj, og det kan være smart å plukke med seg noen hester i innledningsløpet. Vår ide så veldig fin ut etter pause sist, og fikk et klart pluss i kanten av oss. Etter en passiv styring så avsluttet den klart bra, kom til mål med litt krefter igjen, og på klokken stod det 14,5 s 800m. Er nå kuskeplusset, motstanden er den riktige, og fra et fint spor bak bilen er vi på vakt. Slår til som en godit?

V4-2 : 2 Callum – Avsluttet positivt nest sist, mens den også var positiv etter å ha blitt hindret sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og er på riktig vei. Nå blir det normalt gratis tet, vi tror ikke at førsterunden går spesielt raskt, og dermed kan Stefan Persson fort få bløffe dette løpet hjem. Skal stå først på ranken, og vi tror på en flott mulighet!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.





V4-3 : 2 Blue Frontline – Småskummelt hoppeløp, og dette er alt annet enn lettløst. Vår ide var utrolig tapper i nederlaget nest sist, og ble plukket ned på streken etter å ha gjort all jobb selv da. Sist galopperte den, og er altså ikke helt å stole på. I en feilfri utgave har den neppe mange foran seg over mål, og den må bare prøves fra slike betingelser. Bak denne er løpet vidåpent.

V4-4 : 6 Mellby Helios – Interessant finale hvor en del fine hester dukker opp etter pause. Vår ide holder vi høyt på ren kapasitet, og den matchet vel så gode hester som dette i fjor. Har nå blitt vintertrent over en god periode, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter oppholdet, ja, da skal sjansene være gode. SPILLES!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.