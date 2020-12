Vi spiller frekt i jakten på store V75-kroner

Frekk banker! Frekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på de store V75-kronene?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit. Du gikk vel ikke glipp av følgende:

1 Domingoa - Var et 6-valg, og hadde kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips. Har en dårlig rad, og den går fort litt under radaren. Her skal man dog være litt på vakt, og vi velger å varsle skarpt. Feilet seg bort direkte sist, men så fin ut bak feltet etter galoppen. Gangen før havnet den utvendig leder, men feilet med krefter igjen ca 350m fra mål. Hadde travet ned mot 15,0/2140ma uten galoppen. Med voltestart femte sist så dundret den til tet fra spor fem i volten, viste bra skalle, og holdt sikkert unna på en 15-tid. Løser den slik ut fra volten i kveld så blir det fort tet, og da tror vi ikke den taper mot en billig gjeng som dette. MÅ BARE PRØVES!

Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.



Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Eskilstuna byr på en ÅPEN OG SPENNENDE V75-OMGANG, og her skal vi i lukene. Flere HETE objekter er nemlig jobbet frem, og bankeren tror vi MYE på. 3 Give Me Ten (V75-1) får normalt tet i innledningsløpet, og da lar den seg neppe slå. ALL IN!

Ta rygg på følgende:

V75-1 : 3 Give Me Ten – Har en passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Var knallgod når den vant fra tet nest sist, og da viste klokken 11,6 s 800m. Sist fullførte den fint bakfra, og da skal man huske på at Give Me Ten nesten kun gjør sitt beste fra tet… Får på seg en BIKE, elsker å ha sko på alle fire, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

V75-2 : 9 Cobbys Forever – Må være svært spillbar her, og vi roper et stort VARSKO! Den så fin ut i kulissene med krefter igjen etter et passivt opplegg nest sist. Sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og vi likte den skarpt. Her er den billig ute når det gjelder motstand, smygsporet og distansen burde passe perfekt, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den klart først på ranken. Slår til som en godbit?

V75-3 : 2 Mr Julian – Er en undervurdert traver, men denne er knallgod, og vi er klart inne på at dett dreier seg om tet og slutt. Vant veldig enkelt sist, og var da tilbake på sitt beste etter at den var under pari nest sist. Femte sist satt den tidlig i tet fra ytterste sporet bak bilen, åpnet første 1000m på lynraske 12,5, og ble da kun plukket ned av D. Day Zet. Selv om Mr Julian er hardt ute i grunnlaget her så er det snakk om en av de klart beste hestene i feltet. Fra tet lar den vel seg ikke slå?

V75-4 : 6 Global Bienvenue – Er et løfte som har blitt billig matchet som 3-åring, og skal bli spennende å følge som 4-åring. Spurtet sterkt etter et passivt opplegg sist, viste 11,6 s 800m, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Står ikke tilbake for noen av disse, og det skal bli spennende å se hvordan den kan åpne bak bilen. Ingen løper fra denne her, og klaffer det bare litt på veien så må den være HET.

V75-5 : 11 Amigo Racer – Er bedre enn raden, og gjør nesten bare gode løp. Var ikke tom etter sene luker sist, og da skal man også huske på at den ikke likte den elendige banen veldig godt. Kan åpne, og fra dette sporet søker nok Morgan Iversson seg fremover direkte. Dukker opp på foto om det bare klaffer litt underveis, og vi setter den frekt først mot en ganske så overkommelig gjeng.

V75-6 : 3 Dakar Brodde – Hadde et billig løp sist, men imponerte likevel veldig på måten den stakk unna nedover oppløpet. Spor 3-4 er perfekt på Eskilstuna, og det kan fort bli tet igjen. Bør da ha en stor sjanse å renne unna mot en ikke så altfor tøff gjeng. Vår tipsener.

V75-7 : 2 Balto D’Huon – Vant tre løp i fjor, og var meget god i oktober/november da. Har ikke fått vinne i år, men spurtet sterkt ute i banen på oppløpet sist, og varslet form da. Har en riktig oppgave foran seg i finalen, og den kan skrelle om den leverer som sist. Vår ide i et løp hvor det skiller litt på de beste kontra de nest beste.