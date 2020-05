Vi spiller frekt i jakten på V75-suksess

Frekk banker! Sjokkerende objekter! Vi jakter storcashen med frekke bonger! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

En svært utfordrende V75-omgang venter fra Vaggeryd denne søndagen, og det vil overraske oss om ikke dette gir meget solid betalt. Dagens beste banker var faktisk kun et 4-valg når vi la ut våre tips, men vi spekulerer ikke mot 2 Perfect Gede (V75-4). Er i superform, og vi tror hardt på tet og slutt! Ellers vrimler det av dype objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V75-1 : 5 Karibean Dreams – Småskummelt innledningsløp hvor det kan skrelle til. Vår ide går veldig under radaren her, og når tipset ble lagt ut så hadde den 2% av innsatsene på seg. Vi er fullt klar over at Karl Stolt ikke er en kusk man får inn på bestilling, men her har han en hest som fakta er veldig bra, og som dessuten er BILLIG ute. I sitt siste løp spurtet den sterkt via siste indre, og på klokken stod det 10,2 s 800m… Møtte da Ganga Bae/Tonique, og hester av et helt annet kaliber enn nå. MÅ MED PÅ ALT!

V75-2 : 9 Joke Ribb – Er en traver med ganske fin grunnkapasitet, den dukker opp i riktige omgivelser, og fortjener litt oppmerksomhet. Ble sittende bom fast som fulltanket etter pause sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Står i et bra smygspor, og med ytterligere fremgang så kan fakta dette gå veien. OBS!

V75-3 : 6 Geena Journey – Heller ikke her trenger det å være helt lettløst. Favoritten er ingen stjerne, men den gjør jevne/fine løp. Gikk helt OK i kulissene etter et passivt opplegg sist. Har blitt strøket inn et spor, den møter riktig motstand, og plasseres først. Bak denne er det jevnt, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til.

V75-4 : 2 Perfect Gede – Er i superform, og skal ha en SOLID sjanse å lede et løp som dette rundt om. Ble sjenert til galopp sist, og det løpet glemmer vi. Gangen før vant den enkelt etter en avslutning i 10-fart. Var meget solid i nederlaget mot tøffe hester tredje sist, mens den var kolossalt god til seier fjerde sist. Lar seg rett og slett ikke fange fra tet? MÅ BARE PRØVES HER!

V75-5 : 5 First One In – Er STEINGOD, og en hest man ikke skal undervurdere her selv om den er noe tøft ute i grunnlaget. Glem ikke at denne ble spilt til 4,6 i odds mot en såpass god hest som Maestro Crowe sist, og hadde man plassert en slik hest inn i dette feltet så hadde den vært storfavoritt… First One In er ordentlig bra, og får bare kusken til styringen så burde den være HET i et løp som dette. OBS!

V75-6 : 1 Echelon – Slet med en hov i debuten for Rioardan sist, og var derfor ikke på topp. Til denne starten rykker man skoene bak, BIKEN sitter på, og fra tet/rygg leder så gjør denne seg ikke bort. Riordan er veldig opp på sin springer, og slikt liker vi når den virker til å gå helt under radaren. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers ganske jevnt løp.

V75- 7: 4 Smevikens Cruiser – Vi liker skarpt når hingster skifter regi, og spesielt de litt eldre hingstene. Veldig ofte tenner dem ordentlig til, og her må man være på vakt. Smevikens Cruiser er nemlig en meget bra sølvdivisjonshest, den kommer ut i helt riktige omgivelser, og den duger godt her om Andre Eklundh har fått den på et skikkelig humør. OBS!