Vi spiller frekt i kveldens V64-omgang fra Årjäng

Banker fra Norge - ingen favoritt? Supersjokk som er betydelig bedre enn raden! Helfrekt objekt som trives på denne tiden av året! En helt strålende V64-omgang venter fra Årjäng i kveld, og her jaktes storcashen! Du blir vel med på moroa?

Grensebanen Årjäng står for kveldens V64-omgang, og vi tror på gode muligheter for flere av våre norske hester. 10 Fröyu Birk (V64-2) er kveldens beste banker, og den ser fakta ikke ut til å bli noen favoritt i spillet, men vi må bare tro hardt etter å ha sett den sist. Vi velger ellers å spekulere mot favorittene, og jakter storcashen med følgende:



V64-1 : 9 Global U. Neverknow – Ser ut til å gå helt under radaren her, og den hadde faktisk kun 0,8% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Vær dog OBS på at denne er betydelig bedre enn raden, og får den bare aksjonen å stemme så duger den godt i et løp som dette. Sist feilet den som helt klink i den siste svingen, og møtte da ganske bra hester i et løp med 100 000 i førstepremie. Galoppen kom pga den slet med aksjonen. Må ikke undervurderes her!

V64-2 : 10 Fröyu Birk – Var smellbra etter pause sist, og vi likte den skarpt. Anders Wolden kjørte som han satt bak en klink vinner, og dundret på utvendig leder. Viste 24,5 s 1000m, og knep seieren. Er trolig enda ett hakk forbedret til denne starten, og her kommer det fort en ny seier. SPILLES!

V64-3 : 3 Key To Happen – Her blir 2 Asa Ready To Glide hardt betrodd, men vi ble ikke imponert av den i prøveløpet, og Per Henriksen ligger også litt lavt. Vår ide spurtet bra etter pause nest sist, mens det ble helt feil sist. Ser dog veldig formsterk ut for tiden, og den burde dukke opp på foto i et løp som dette. Settes frekt foran 9 Un Mec D’or.

V64-4 : 13 Emil Mollyn – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og den var OK i nederlaget sist. Møtte da tøff motstand, men var uansett forbedret fra løpet nest sist. Er mer riktig ute motstandsmessig nå, den pleier å levere gode løp på denne tiden av året, og på sitt beste duger den i massevis. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers veldig jevnt løp.

V64-5 : 6 Millmighty – Leverte en TUNG avslutning sist, og kom til mål med krefter igjen. På klokken stod det 09,5 s 700m. Nå varsler Paw Mahony et mer offensivt opplegg, og denne er såpass god at den kan vinne et løp som dette fra dødens om den ikke blir sluppet til tet. Vår ide i et løp hvor det skiller klart på hestene.

V64-6 : 7 Only One Winner – Kom til mål som fulltanket tredje sist, mens den har fullført fint to ganger på rappen etter det. Holder meget bra form, men hvordan er det egentlig med vinnerviljen til favoritten? Greit førstevalg, men ingen hest vi ønsker å stå alene med. Finalen er småskummel, og en relativt bred gardering kan derfor vise seg å være smart.