Vi spiller frekt i lunsjen på Färjestad

Åpent og spennende på Färjestad! Vi spiller bankerfritt i jakten på flotte kroner! Du tar vel rygg på oss i lunsjen?

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Lerum med SOLID fulltreffer 21. desember - Kr.980 ble til Kr.16 215!

Stålbankeren i V4-spillet, E.V. Mici, innfridde som ventet, og dermed satt undertegnedes store V4-bong svært godt dekket i de siste avdelingene. Etter at et 5-valg, 8-valg, og 7-valg vant de tre påfølgende avdelingene ble det bra med kroner for de som tok rygg på den store V4-bongen til Örebro. Her kunne man nemlig hente ut hele Kr. 16 215,-. Vi gratulerer de som tok rygg.

Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Färjestad byr på en VRIEN V4-omgang til lunsj, og dette er en omgang med et gedigent potensial. Vi spiller frekt, og bankerfritt! Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 1 Bette Streamline – Fullførte klart bra bak gode Alhambra Mail sist, mens den nest sist fullførte sterkt etter å ha åpnet første 1000m på brennkvikke 11,0! Er noe variabel fra start, men fra dette sporet er den uansett sikret et bra opplegg. Duger om den leverer som de to siste gangene, og er verdt et forsøk som et helfrekt objekt i innledningen!

V4-2 : 12 Kom Leia – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Hesten vi prøver oss med ligger stadig litt i skorpen, og den lukter på en seier. Spurtet meget bra i kulissene sist, og kom da til mål med krefter igjen. Her er det med få unntak ganske billig i mot, og vi roper et stort varsko!

V4-3 : 9 Herrera Boko – Rader opp med fine innsatser, og fortjener virkelig å vinne et løp igjen. Har en passende oppgave foran seg i lunsjen, og det kan fort bli veldig riktig fra dette smygsporet. Blir det bare litt kjøring her så må Herrera Boko være HET. Plasseres foran 8 Wir Ideal.

V4-4 : 7 Caesar’s Dream – Har en riktig oppgave foran seg i finalen, og det er snakk om en grei tipsener. Kommer ut etter pause, og vi plasserer den knepent først etter oppholdet. Var dog ikke som best i sitt siste løp før pausen, og har heller aldri levert som best med sko på alle fire. Motivert, men… 1 Choco Garline – Er normalt god nok i massevis, og er dessuten bedre enn raden. Burde hatt et langt høyere grunnlag, og den skal passes fra slike betingelser.