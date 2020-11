Vi spiller frekt i V65-lunsjen

Bankeren får på seg en BIKE for første gang i karrieren! Storfavoritten blir utfordret av stallkompisen! Vi spekulerer mot de største favorittene, og spiller frekt! Du blir vel med oss i jakten på storcashen i dagens lunsjomgang?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Vi skal jakter storcashen i lunsjen fra Boden fredag, og velger å gardere opp de største favorittene i V65-spillet. Vår beste banker i omgangen kommer nemlig ut i V65-5, og der banker vi feltes beste hest. 15 Dante Godiva kommer ut på en distanse som passer midt i blinken, den får på seg en BIKE for første gang i karrieren, og møter en gjeng den runder enkelt om den bare skikker seg. ALL IN!

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 4 Florianne – Har en mildt sagt passende oppgave foran seg i V65-innledningen, og den har en GOD sjanse om den bare skikker seg. Var meget god når den vant på 14,9 fjerde sist, og den var også godkjent på en upassende distanse nest sist. Vår ide mot helt riktig motstand.

V65-2 : 2 Ivarsviking – Er MYE bedre enn raden, og skal passes her. Gikk MEGET solid etter en grov galopp sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Står riktig til på strek i dette løpet, og må altså tas på alvor. 9 Laxfaks – Spurtet gedigent etter hinder på veien sist, og dette er feltes i særklasse beste hest. Er behandlet siden det siste løpet, og klaffer det bare litt på veien så er den HET i et løp som dette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 8 Witheveryheartbeat – Småskummelt løp hvor vi skal prøve å felle storfavoritten. Vår knepne favoritt er av det frekke slaget, men den utvikler seg fint, og har en god del inne. Var ikke tom i mål etter for sene luker nest sist, mens den vant enkelt på en krevende bane sist. Går en 16-tid, og skal passes.

V65-4 : 9 Rossi Palema – Hadde 400m tillegg sist, og selv om den avsluttet knallbra så rakk den kun frem til en fjerdeplass. Gangen før vant den sikkert fra tet i V75’en, og formen er altså helt på topp. Møter en gjeng som den normalt slår, og favoritten er veldig motivert.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 15 Dante Godiva – Er den helt overlegent beste hesten her, og den blir dessuten utstyrt med BIKE for første gang i karrieren. Galopperte sist, men var meget bra nest sist og tredje sist. Blåser dette feltet om den bare skikker seg, og vi tror MYE på denne favoritten.

V65-6 : 11 Leave Your Sox On – Gikk bra i V75’en sist, og har utviklet seg MYE. Vær dog litt OBS på at den har vært ganske hardt matchet over en periode, og snart burde det komme en formreaksjon. Favoritten skal stå først, men vi går ikke ALL IN. 12 Big Sexy Deli – Kommer ut fra samme stall, og det er denne vi frykter i mot. Gikk klart bra på en oppjaget sprint sist, mens den vant enkelt på en god tid nest sist. Distansen passer bedre enn sist, den har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og skal passes.