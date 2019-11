Vidåpen V64-omgang med gedigent potensial

En av årets mest åpne V64-omganger! Svært jevne løp, og her skiller det lite! Du tar vel rygg og blir med oss i jakten på storcashen?

Det er full vinter i Boden med snø og mange minusgrader. Man skal uansett kjøre på grus, men fra neste omgang blir det ISBANE. Når det gjelder denne omgangen så er nok den en av de mer vriene vi kan huske å ha ranket i Boden. At været også blir som det blir, ja, det gjør garantert ikke dette enklere. 1 Hibovalla (V64-4) er halmstrået i denne omgangen, men noen "klink vinner" er heller ikke dette. Gå ikke glipp av følgende godbiter:

V64-1 : 2 Blue Moon Stella – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og dette er en hoppe som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Blåste rundt feltet sist, og imponerte stort. Står i et perfekt spor i denne sportrappen, den er sikret et bra opplegg, og vi blir fakta veldig overrasket om den ikke dukker opp på foto. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 4 Kringlers Viktor – Taper ikke dette løpet om den bare kommer seg ut feilfritt. Den vant nest sist, mens den sist så fantastisk ut i kulissene etter en veldig grov startgalopp. Don Viking ser ut til å bli storfavoritt i dette løpet, men vær OBS på at Kringlers Viktor stod 20m bak Don Viking sist de møttes (29.08.2019). Er altså 40m billigere ute enn favoritten, og med toppform i kroppen så må vi bare prøve oss!

V64-3 : 3 Special Mystery – Vi prøver oss med et langskudd i dette 3-årsløpet. Supertalentet Magnus Djuse er kun 19 år, men har altså vunnet helt enorme 126 løp i 2019, og kjørt inn knappe ni millioner kroner. Det er intet annet enn helt spinnville tall. Her får han sjansen bak en ung hoppe som feilet med krefter igjen på oppløpet sist, og som fakta ikke er så verst. Djuse opp er et voldsomt kuskepluss, Special Mystery er kjapp i vei, og som lite spilt er i hvertfall vi på vakt.

V64-4 : 1 Hibovalle – Har ikke gjort mange feil på slutten, og den rader opp med bra prestasjoner. Avgjorde sikkert med krefter igjen sist, mens den nest sist gikk 28,4/2140mv fra dødens. Tapte da knepent. Innersporet kan naturligvis bli en felle, men blir den bare ikke fast så er sjansene fine. Motivert favoritt.

V64-5 : 13 Wally Cocktail – Viste ganske fin kapasitet i fjor for Veijo Heiskanen, men har uansett ikke slått til i sin nye regi. Virker dog å være veldig pågang nå, og den er betydelig bedre enn raden. Kom sterkt tilbake i kulissene etter galopp nest sist, mens den sist spurtet voldsomt etter å havnet opp i dårlige rygger. Her er det storform i anmarsj, og klaffer det bare litt på veien så kan dette være rundens storskrell. OBS!

V64-6 : 10 Balotelli Crown – Spennende finale hvor vi plasserer denne formbomben først. Var knallgod fra dødens sist, mens den nest sist spurtet sterkt (11 s 800m), og kom til mål med litt krefter igjen. Har ikke løpet sist kostet for mye så duger den normalt svært godt i et løp som dette, og den skal helt klart tas på alvor. Lanseres som en frekkis!