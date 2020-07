Vidåpen V64-omgang på Bro Park

Det er ekstremt vrient på galoppen søndag, og vi tror på storutbetaling til de som greier å løse denne V64-rebusen!







Tre overraskelser og en banker som innfridde onsdag 8. juli på Bro Park

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Til Klampenborg lørdag byr Birger og Morten på følgende:

Første løp på Klampenborg lørdag starter kl 17, og det er en sportslig fin meny. V4 åpner med et flott toårsløp og fortsetter med de beste sprinterne. 4 Prime Red har vært best, men det er ikke så mye som skiller.I V4-3 blir nok 10 Tassmania favoritt. Hun har vært knallgod med to Guineas-seire, men 2200 meter er et spørsmålstegn.







Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:

På V64 har vi funnet frem til en singelstrek i finalen. 2 Von Blucher er klart best på gress, og sprint har han gjort det bra på tidligere. Dessuten går vi ned på strekene i V64-3 og V64-4. V64-3 er det eneste løpet i V64 hvor det skal skille en del på hestene.



Trioen 9 Tatum, 2 Never Think Twice og 8 Rapidash bør gjøre opp, på V4 tar vi også med 5 Double Rock. Det er ikke utenkelig at 2 Never Think Twice. blir dagens største favoritt, men det våger ikke vi. Trener Roy Arne Kvisla har vært formløs i lang tid, og sist Kvisla fikk en trenerseier, var 6. mai! Siden da har han tatt 61 startende uten å vinne. Nå kan det jo selvsagt snu, men vi vil se forbedring på stallen før vi spiller.

I V64-4 er det 15 hester til start,og det er vidåpent. Vi har valgt ut en trio som er best på gress og liker distansen 2100 meter. 10 Milton, 14 Norse Magic og 7 All My Lovin har alle prestert klart best på grønt underlag, men i et så stort felt må det selvsagt klaffe.