Vidar Hop har årets siste V65-banker på Bjerke

Nyttårsaften byr på en gedigen V75 Multijackpot på Axevalla. Men aller først er det V65-lunsj på Bjerke.

Det er en fantastisk spennende nyttårsaften vi har foran oss i travsporten. Torsdag ettermiddag er det klart for den store finalen i V75 Julebonanza med Multijackpot på Axevalla og gedigne 42 016 736 SEK ekstra i sjuerpotten. Spillestopp i V75 er kl 15.00. Før moroa starter på Axevalla, er det duket for en herlig internasjonal V65-omgang på Bjerke, i tillegg til en flott internasjonal V4-omgang.

Og det er nettopp Bjerke det skal handle om i denne artikkelen. Det er tidlig spillestopp på Bjerke og V65-bongene må være levert senest kl 12.00. Kun seks løp skal kjøres på Bjerke nyttårsaften og V4-spillet som starter i V65-3 har spillestopp allerede kl 12.24. Min V65-banker starter i årets siste travløp på norsk jord.

Vidar Hop avslutter det norske travåret

Det handler om 7 Vitro Diablo og Vidar Hop. Fireårsvallaken som trenes av Erik Killingmo står med fire Bjerke-seire på sine fem siste løp, samtlige i hhv V76/V75. Hesten var enorm i seiersløpet nest sist da han avviste favoritten Oracle Tile mot mål og innfridde enkelt som storfavoritt i V75 sist. Sjuendespor bak bilen nyttårsaften, men samtidig et hakk ned motstandsmessig i forhold til sine foregående løp. Offensive Vidar Hop klemmer nok til fra start her og normalt sitter han tidlig i tet. 7 Vitro Diablo blir min siste V65-banker i Norge i 2020 og blir også min DD-banker.



Fire hester skal rekke i V65-1

Et fint kaldblodsløp innleder årets siste travdag på Bjerke og fire hester skiller seg ganske klart ut. Under tvil setter jeg 3 Stasline først på min rangering. Den flotte hoppa til Per M. Hvattum galopperte seg bort sist, men viste strålende form både nest sist og i seiersløpet tredje sist. Er normalt speedig og lettplassert og har en grei oppgave foran seg her. 9 Per B. som vant sist, 1 Langlands Balder (maks sist, bedre oppgave nå) og 4 Trø Loke (ble speedet ned av hesten i lederryggen sist) er de tre øvrige vinnerkandidatene jeg ser i V65-1.

Orker Sjefen en siste gang?

V65-2 er stengt på grunnlag under 625 001 kroner, men også åpent for 15-åringer. Dermed har Henrik Kulblik funnet en flott oppgave til sin egen 3 Finnskog Sjefen som står med nesten 1,4 mill i grunnlag. Sprint er perfekt distanse for hesten, men selv om han møter betydelig enklere motstand enn sist, er jeg likevel ikke helt sikker på om hesten innfrir som storfavoritt. Han er blitt lunefull på sine eldre dager og møter noen formsterke konkurrenter. Jeg syner storfavoritten og tar med et par hester på gardering.

Svenstad har favoritten

I V65-3/V4-1 blir trolig 9 Orlando Star favoritt, men hesten har ikke vært på topp i sine siste starter og må være klart forbedret for å hamle opp med nytente 6 Drogba Division. Jo Svenstads fireårsvallak har vært strålende i sine to siste løp og har i tillegg vunnet sportrekningen kontra Orlando Star i dette løpet. De to hestene skiller seg noe ut, men på de større V65 og V4-forslagene betaler jeg også for treårige 1 El Paso J.R. som gjør sin første start i regi Anders Lundstrøm Wolden.

Vidåpent i V65-4/V4-2

Kapasitetshesten 8 Rive Turbo er sine konkurrenter overlegne i V65-4 dersom han finner tilbake til taktene fra seiersløpene på sensommeren. Men Romtveit-traveren har ikke vært som best i det siste. Eirik Høitomt får sjansen som kusk lørdag og hesten er en motivert favoritt. Men sjanseartet startspor og usikker form, gjør dette løpet vrient og jeg tar med åtte hester på det største V65-forslaget.

Dalen har beste hesten?

I V65-5/DD-1 er jeg klart inne på at Dag-Sveinung Dalen sitter bak den beste hesten i 9 Likeawalkinthepark. Meget tapper fra dødens til tredjeplass på Jarlsberg nest sist og reparerte en tidlig galopp flott til fjerdeplass på Momarken sist. Møter klart overkommelig selskap torsdag og feilfritt skal det være snakk om en god vinnersjanse.