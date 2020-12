Vidar Hop kusker bankerne i kveldens V75-omgang på Bjerke

Vidar Hop får tillit bak begge våre V75-bankere i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Onsdag starter V75 Julebonanza med V75 fra Mantorp. Åtte internasjonale V75-omganger skal avvikles i løpet av årets ni siste dager med en samlet premiepott på ca 325 millioner kr. Det hele kulminerer med Multijackpot i V75 på nyttårsaften på Axevalla. Her er det allerede 33 122 390 SEK ekstra i sjuerpotten. Eventuelle jackpot i de kommende V75-omgangene kommer i tillegg på dette beløpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75 er det som kjent også tirsdag kveld, men da er det Bjerke som gjelder og denne inngår ikke i V75 Julebonanza. Her er 3 mill kr til en eventuell alenevinner og det gjør at du kan vinne 4 millioner. Det ble meget vrient under lørdagens V75-omgang på Bjerke og kun to kuponger kom seg helskinnet gjennom. Tirsdag er det Vidar Hop som er nøkkelkusk på Bjerke og han kusker begge mine V75-bankere.

Seiersmaskinen innfrir?

Den første bankeren dukker opp i V75-2. Seiersmaskinen Spang Ole klarte aldri å fange en kanongod Gomnes Faks på Biri i V75-løpet der oppe for halvannen uke siden, men gjorde et bunnsolid løp til andre. Hesten står med 14 seire på 24 starter og tre Bjerkestarter har gitt tre seire. Sjuendespor bak bilen betyr lite, denne gjengen slår han i en feilfri utgave og 7 Spang Ole blir en klar banker for meg i V75-2.

Rangering V75-2: A: 7 B: 6-11-8 C: 9-5-1-2-10-4-2

Leder hele veien?

Min andre V75-banker starter i den siste avdelingen. 4 Vitro Diablo står med fire seire på sine fem siste starter og imponerte stort i seiersløpet sist, da han tross trykk i omganger i tet, avviste favoritten Oracle Tile nedover oppløpet. Møter ingen Oracle Tile onsdag og fra fjerdespor lukter det tidlig tet og da skal løpet være kjørt om hesten er like bra som i sine foregående starter. 4 Vitro Diablo blir min andre V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet og V5-spillet.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 4 B: 2-3-1 C: 10-9-6-8-7-5

V75-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et riktig fint sprintløp innleder tirsdagens V75-omgang på Bjerke og her blir det garantert kjøring fra start.

2 Restless By The Sea blir min knepne favoritt. Vallaken er litt ujevn i prestasjonene, men toppnivået er høyt. Taktisk dyktige Dag-Sveinung Dalen kommer garantert til å gi sin hest et flott opplegg fra dette sporet og distansen er hestens aller beste. 6 Canali ble tatt helt bort av iskalde rygger i V75-løpet på Biri for halvannen uke siden, så det løpet er bare å glemme. Hadde jeg vært sikker på at Canali får tet i dette løpet, hadde det vært en klar bankerkandidat. Men her er det raske hester på innsiden.

Ikke minst 5 The Baron som var strålende i seiersløpet på Biri nest sist, men kanskje burde holdt unna for Hattrick. Onsdag er det sprint igjen og det er normalt en fordel for Mikkelborg-traveren som er lynrask fra start. Siste og fjerde hest jeg tar med er kapasitetstraveren 10 Ajax Miguan. Tross startgalopp sist på Klosterskogen, hadde hesten festet et klart seiersgrep mot mål, da han falt ut av taktene. Vallaken til Erik Skaug duger selv fra dette sporet. Fire hester er normalt et sterkt lås i V75-1.

Rangering V75-1: A: 2 B: 5-6-10 C: 1-3-8-9-4-7

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Dette løpet holder absolutt ikke V75-klasse og har da også kun 15 000 kr i førstepremie. Det oser skrell av V75-3 og på det største V75-forslagene velger jeg helgardering.

4 Ezra H. blir min knepne favoritt. Hoppa gjorde et sterkt seiersløp på Bjerke nest sist og tok en flott 3. plass bak gode hester som Dragonfly og Drogba Division sist. Svært overkommelig motstand her og skal kunne duge bra. 6 Gazza Boko slo en så bra hest som Glamour Tilly nest sist, men klarte ikke helt å utfordre vinneren Nuncia. Sto uansett på bunnsolid til andre.

11 Caldera blir ikke mye spilt, men denne treåringen er klart bedre enn raden. Spurtet bra etter plunder i den siste svingen sist og møter overkommelig motstand her. 9 Roald A. Boko var god i et par seiersløp på sensommeren, men ikke som best i sine tre siste løp i oktober. Fåttt hvilt seg litt nå og skal tidlig med. 2 Kadabra Dream gjorde et bra seiersløp i Årjäng tredje sist og favoriseres av et godt startspor. Bak denne kvintetten er det vidåpent og jeg tar altså med alle tolv hestene på det største V75-forslagene.

Rangering V75-3: A: 4 B: 6-11-9-2 C: 3-7-12-1-10-5-8

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

To hester skiller seg litt på markeringen i dette løpet. Jeg setter 2 T.K. Lars først på min rangering, da hesten har en flott utgangsposisjon som en av tre strekhester. Vallaken har vært svært forbedret i regi Geir Kihle og kommer til kveldens løp med to strake seire. I kveld kommer hesten til å lede i det lengste.

4 Spik Lyna har nok enda større kapasitet, men Kristian Bjørnerøds formsterke hoppe står på 20 meter tillegg, men med et sjanseartet førstespor kan hun havne på etterskudd fra start. Gjorde uansett karrierebeste i seiersløpet sist på Bjerke, da hun tross startgalopp kom tilbake til enkel seier. 7 Lustra Odin har ikke vært som best i sine to siste starter, men skal ifølge trener Heidi Moen være frisk nå og det blir balanseendringer i kveld. Tredjevalget. 15 Alsaker Mindi står sjanseartet til i bakspor på tillegg, men er i form og med noenlunde klaff er hoppa seiersaktuell.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for kapable 11 Motvind. Var tilbake i galopphumør igjen sist på Klosterskogen, men veldig solid i de tre foregående løpene og feilfritt er Motvind en outsider i kveld.

V75-4/V5-1: A: 2 B: 4-7-15-11 C: 9-1-12-5-8-14-6-10-3-13

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Eirik Høitomt var meldt på både 6 Lille Helge og 3 Langlands Balder i dette løpet og han valgte 6 Lille Helge. Fireårsvallaken som trenes av Kjetil Helgestad har hatt en strålende sesong og løpt inn 147 000 kroner og tatt fem seire. Kommer senest fra to strake seire. Kanongod i seiersløpet nest sist på Biri, kanskje ikke like overbevisende som megafavoritt på Biri i siste starten, selv om det ble en enkel seier. Er uansett en helt riktig favoritt i dette løpet.

3 Langlands Balder innfridde som 1,4 oddser på Momarken i sin siste start og står med tre seire på de fire siste startene. Vidar Hop kusker hesten for første gang og Hop'n kan altså få en pangkveld på Bjerke i kveld. Er kvikk i vei og en klar seierskandidat også i kveld. 4 Stein Frøy var god i seiersløpet sist på Bjerke og gjør sin første start i regi Frode Hamre i kveld. Er den tredje vinnerkandidaten i V75-5 og hører selvsagt med på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-5/V5-2: A: 6 B: 3-4 C: 7-8-1-10-5-9-2-11

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Flott spilleløp venter i V75-6 der jeg tar med hhv fire og fem hester på de ulike V75-forslagene.

Tøffingen 4 Brage Hindø blir min favoritt. Frode Hamres sjuårige vallak står med seks seire på kun 11 starter i år og imponerte med sterk seier fra dødens i sitt siste løp. Dødens kan det også bli i kveld, men Brage Hindø har vist at han håndterer det. 1 Key To Happen er veldig flink fra start og forsvarer normalt sitt innerspor. Ledet i det lengste i V75-løpet på Biri i sin siste start, men ble tatt ned av tøffingen Tayno Destrier oppunder mål. Da var det 2100 meter, i kveld er det sprint og det er nok en fordel for Midtfjeld-traveren.

6 Next Game vant på sterkt vis både tredje sist og nest sist og avsluttet storveis også sist til tredje bak kanonene Vitro Diablo og Oracle Tile. Litt sjanseartet spor her, men kan vinne. 3 Glazier's Support står perfekt til i tredjespor bak bilen og kan få løpet sitt her. Er stadig med i fremste rekke og kan være en vinner i kveld. 5 Ethoca galopperte fra start sist, men kom tilbake og knep seieren. Det var meget svak motstand i det løpet, men klaffer det med løpsopplegget i kveld, kan hun vinne igjen.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 1-6-3-5 C: 9-2-8-10-7