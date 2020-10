Vidunderlig V75-omgang på Solvalla søndag

Det er Breeders Crown som gjelder i søndagens praktfulle V75-omgang på Solvalla.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En vidunderlig søndag står foran oss i trav- og galoppsporten. Den innledes med en feiende flott V64-omgang på Jägersro der spillerne skal bryne seg på seks handicapløp i en spillemessig gnistrende V64-omgang. Litt senere søndag varter Solvalla opp med en fenomenalt flott V75-omgang der samtlige sju løp er semifinaler i Breeders Crown og til sist er det klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg med JACKPOT og hele 558 505 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Solvalla. Ti løp skal avvikles på Sveriges nasjonalarena søndag, samtlige 10 løp er semifinaler i Breeders Crown og sportslig er det skyhøy klass på løpene. Breeders Crown kjøres for treårige og fireårige hester og det er både åpen klasse og egne hoppeløp. De fire beste fra hver semifinale går til finalen på Eskilstuna søndag 8. november.

V75 har spillestopp kl 15.00. Før V75-omgangen tar til, er det en helt egen V4-omgang, også dette med kun Breeders Crown-løp og her er spillestopp kl 13.26. V5-spill er det også, denne omfatter de fem siste V75-løpene og har spillestopp kl 15.45. Snoken nøyer seg med en banker i omgangen og det er finsk seiersmaskin.

27 seire på 31 starter

Det er vanvittige tall 2 Mascate Match kan skilte med. Fireårshoppa som trenes og kjøres av Pekka Korpi står altså med 27 seire på 31 starter. Over 7 mill kr har hun løpt inn. Hun står perfekt til i andrespor bak bilen i V75-2 og er meget kvikk i vei. Normalt er det en vinner og hun blir altså vår V75-banker på Solvalla søndag i V75-2.

En vinner direkte for Robert Bergh

V75-1 er for treårige åpen klasse. Dessverre kommer ikke Kim Pedersen-trente 2 Hennessy Am til start. Tre hester skiller seg litt ut og spennende er det med 7 Revelation første gang ut for Robert Bergh. Hesten har vært god i en rekke løp for Per Nordstrøm og blir vår knepne favoritt.

Gundersen eller Reden?

Det er den sannsynlige løsningen på V75-3/V5-1. 2 Elegant Ima var ubeseiret og stod med sju strake seire før den svenske Kriteriekvalifiseringen, men måtte da trave i dødens og endte på en skuffende 3. plass og dermed ingen plass i finalen. Tapte også som storfavoritt sist, men ble da passivt kjørt i køen og avsluttet forrykende til andreplass. Søndag er det andrespor bak bilen og klar tetsjanse. Hoppekriterievinneren til Daniel Reden 7 Brambling er det klare motbudet og Reden sine hester tåler som kjent å gjøre jobben selv.

Se opp for Circus

V75-4/V5-2 er for treårige hopper og Svante Båth-trente 3 Barbro Kronos blir stor favoritt. Var hardt betrodd i Kriteriefinalen, men aldri seiersfarlig da og skuffet en god del. Ble riktignok tredje, men burde vært med i kampen om seieren. 1 Circus var helt på høyde med Barbro Kronos i mål som fjerde og er var kanongod i et seiersløp etter det. Må være seiersaktuell i V75-4.

Kihlström leder hele veien?

7 Mister Hercules har vunnet sportrekningen kontra 11 San Moteur og 12 Henry Flyer Sisu i V75-6 og det kan være løpsavgjørende. Har vært en snakkhest lenge denne Reden-hesten, men samtidig ikke imponert særlig når han har møtt årgangsenerne.

Lugauer med frekk DD-banker

Herlig klasse er det også på V75-7/DD-2. Her er det fireåringer i åpen klasse som skal ut. 1 Gulfstream AM har drømmesporet og sitter garantert i tet, dersom han ikke roter seg vekk med galopp. Orket ikke å stå imot Power sist på Åby, men da var distansen 3160 meter. Søndag er det en runde kortere og i og med at han ikke blir favoritt, må vi prøve oss i DD-spillet med banker på 1 Gulfstream AM.

