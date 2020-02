Vinner om han ikke galopperer

Fire år gamle Oz oppførte seg eksemplarisk og vant lett forrige torsdag etter en liten pause med mye trening. Vi tror han gjentar bedriften og vinner igjen.

En fantastisk TRAV-HELG venter, og det er solide V75-potter å spille inn i både lørdag og søndag. På lørdag er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Om søndagen er det DOBBEL V75-JACKPOT i Boden, og også her ligger det ca fire millioner ekstra i sjuerpotten.

5 Oz (V4-2) var litt tung i kroppen og kom ut stinn av trening da han vant enkelt fra tet i lunsjen på Bjerke forrige torsdag. Den spennende 4-åringen kan i følge trener og kusk Marius Høitomt ventes ytterligere forbedret til denne starten og da tror vi ikke det er snakk om saken. Feilfritt blir Caballion-sønnen tung å stå imot. Dagens banker i V4-spillet!

5 That's Good Chip (V4-1) vant riktignok bare ett løp på 24 forsøk i 2019, men er stort sett jevn og flink i prestasjonene og møter overkommelig selskap i dagens første løp. Vår idè i løpet har trukket spor på utsiden av de verste konkurrentene på forhånd, men dersom det klaffer noenlunde med løpsopplegget står han ikke tilbake for noen. Må tidlig på bongen sammen med formkusk Dalen.

6 Patrimony (V4-3) blir spennende å følge etter lang pause. 6-åringen trenger muligens ett løp eller to i kroppen før vinnerformen er på plass, men motstanden skremmer ikke og kapasiteten er som kjent stor. Revenue-sønnen vant tross alt Widding-løpet for snart to år tilbake og har vært som forvandlet i trening etter at han ble sprøytet i hofta. Vi synes han er verdt litt oppmerksomhet på direkten.

7 Alcantara Beech (V4-4) kan fort være løsningen i V4-4/DD-2 i lunsjen på Bjerke i dag. Søvik-traveren var positiv nest sist og går stort sett jevne og fine løp hver gang, selv om det er en liten stund sist det ble full uttelling. Dagens oppgave er passende. Må regnes tidlig.