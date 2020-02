Vinnermaskin viser vei mot V65-suksess på Forus

Internasjonal V65-omgang! Bankeren rader opp i stor stil! Vi byr på oppdaterte V65-tips, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg på våre tips?

Lerum med solide V65-tips i Bergen 13. februar - Kr.1 800 ble til Kr. 23 837!

Tipsene satt bra mellom de syv fjell denne torsdagen, og det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på den store bongen til undertegnede (Kr.1 800). Sylv Odin innfridde som dagens banker, og SJOKKET Rymix (5,2%) slo til som en ordentlig godbit. Utbetalingen for dem som tok rygg ble meget solide Kr.23 837,-. På Eksperten serverte vi også en ren V6 bong på samme størrelse (fire andeler a Kr.500), og den betalte ut Kr.37 558,-. Du tar vel rygg på våre tips fra Bergen?

Forus byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG denne kvelden, og det betyr at våre venner fra Sverige er med å spiller. Vi har som vanlig lagt ned en solid jobb med løpene, og funnet frem flere objekter som du vil like infoen på. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V65-1, og vi spekulerer ikke mot 7 Blues Photo som rader opp i stor stil. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Blues Photo – Gjorde jobben sin etter en lengre pause sist, og vant veldig sikkert. Da viste klokken 14,5 den siste runden. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, det lukter et offensivt opplegg fra Mikkelsen, og hvem ønsker da å svare denne vinnermaskinen? Vi tviler på om noen er interessert i akkurat det. Her kommer det en ny seier om alt går riktig for seg, og dette er en motivert favoritt.

V65-2 : 1 Daddy’s Cool – Her blir 9 Anders US TUNGT betrodd, men denne har floppet, og vi vil gjerne se den prestere på sitt beste før vi kan gå på den hardt igjen. Våre ide har fått noen løp i kroppen nå, og er stadig litt bedre enn raden. Spurtet ganske fint fra køen sist, og den ligger altså i skorpen. Kan få det fine løpet nå, og vi blir alt annet enn overrasket om den skreller. Husk på at vi trossalt snakker om en fersk hoppe som utvikler seg hele tiden. PASSES!

V65-3 : 6 Million Lashes – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og ser ut til å bli veldig lite spilt. Vær dog klar over at vi her snakker om en hoppe med fin grunnkapasitet, og som det dessuten er fine rapporter på etter oppholdet. Har trent 18/2000m. Er kjapp fra start, og støter på en billig gjeng. SKAL MED PÅ ALT DIREKTE ETTER OPPHOLDET!

V65-4 : 2 Orlandostile – Har funnet seg godt til rette i hendene til Bjørn Steine, og den blir stadig bedre. Vant sprettlett sist, mens den nest sist var god i nederlaget mot Blues Photo. Vinner normalt dette løpet om den går som på slutten, og den er en veldig motivert favoritt. Har dog ikke vært å stole på tidligere, og det er hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN på den. 6 Golden Dooleys – Er egentlig veldig bra på sitt beste, og gjør en spennende start etter pause. Er den vi frykter mest om favoritten skulle røre det til for seg.

V65-5 : 5 Red Shankly RS – Ble hauset veldig opp i V75’en sist, men var da ikke som aller best. Var veldig god før det, og det er snakk om en knallgod hest i grunnlaget. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og den må tilbake på sitt beste om den skal bli ropt opp. 4 Jailhouse Banker – Suser til tet, og leder dette løpet svært lenge om den leverer på sitt beste. Er naturlig å plukke den med på alt, og vi dobler opp a-gruppen.

V65-6 : 5 Kolnes Tom – Prøves som et langskudd i en ganske jevn finale. Har sett merkbart forbedret ut på slutten, og fakta gjort ordentlig fine løp. Spurtet bra nest sist, og var da hakk i hel på Langlands Odin fra likestart. Nå sist ble den sittende bom fast med tilsynelatende mye krefter igjen. Gjør seg ikke bort med et riktig ryggopplegg nå. 10 Smedheim Solan – Er den mest spennende hesten som starter i V65-spillet i kveld, og den gjør en mildt sagt interessant start igjen i regi Kjetil Djøseland. Kan slå til direkte i et lite felt som dette.