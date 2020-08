Voldsom galoppsuksess på Bro Park søndag

Nettavisens galoppeksperter hadde 7 av 13 gevinstkuponger i V64 på Bro Park søndag. Hver av disse betalte tilbake ca 120 000 kr.

Det ble en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Klikk på denne lenken for å kjøpe andel på Eksperten til onsdagens V4 på Gøteborg galopp

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Den kommende uken er det V4/V5-galopp på Gøteborg galoppbane onsdag, torsdag er det jackpotomgang i V65-spillet på Øvrevoll og søndag er det internasjonal V64 på Klampenborg.

