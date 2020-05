Vrien jackpotomgang på Axevalla

Over 1,8 millioner ekstra i sekserpotten! Svært utfordrende omgang! Vi spiller frekt i jakten på den ekstra "deigen"! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Lerum med DD-FEST 11.mai - S.T.C.C. Faksen innfridde som en godbit!

På Romme denne mandagen ble DD ranket ut på en rekke. Oddsen ble faktisk knallfine 20,20, og grunnen for det var vår godbit i omgangen. Vi hadde nemlig SOLID tro på 9-oddseren S.T.C.C. Faksen i DD-1, og serverte følgende info på den:

V64-5 : 6 S.T.C.C. Faksen – Er feltes i særklasse beste hest, og uten noe tull underveis må sjansene være store. Den så enorm ut i kulissene etter galopp tredje sist, den feilet med MYE krefter igjen nest sist, og spurtet som en virvelvind etter galopp sist. Da hadde faktisk vi 20,6 s 400m på den. Skal egentlig ikke være så usikker som dette, den har overlydsfart i kroppen sin, og må naturligvis tas på alvor i omgivelser som dette. Slår til som en skikkelig godbit?

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for Leirvågs største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

Vi har en NY jackpotomgang å glede oss til i kveld, og nå tror vi endelig at det gir solid betalt. Omgangen som venter på Axevalla er nemlig utfordrende, og flere av løpene er mildt sagt krevende å ranke. Vår største bong er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Newlight Coger – Har fått to løp i kroppen etter pause, og spurtet bra sist til et knepent tap. I kveld rykker man skoene rundt for første gang i karrieren, og normalt vil det gi et løft på denne. Distansen takler den bedre enn de fleste, og den er selvskreven på bongen. 10 Eastandwest – Hadde kun stått noen få dager hos Flemming Jensen før den debuterte for han sist. Gikk helt på det jevne i kulissene da. Det man skal vite er at dette er en traver med HØY grunnkapasitet, og en hest vi tror Flemming vil få til. Det kan dog være litt tidlig enda, men vi skal ikke ryke på den som helt uspilt.

V64-2 : 2 Bombus Jet – Er en fin 3-åring som utvikler seg veldig bra, og den har vært god i årets to første løp. Den kom sterkt tilbake etter galopp nest sist, mens den bare blåste inn til en enkel seier sist. Da viste den faktisk 13,7 s 1000m uten å være helt bunnskrapt. Står helt riktig til i et lite felt nå, og burde ha en meget bra sjanse. SPILLES!

V64-3 : 6 Brave Dame Vivian – Dukker opp etter at vintertreningen er gjort unna, og normalt skal den ta seg av en oppgave som dette. Ble matchet mot betydelig tøffere hester i fjor, og har motstandsmessig en svært billig oppgave foran seg i årsdebuten. Spilles direkte. 10 Caviar’s La Marc – Er god nok på ren kapasitet, den er mye bedre enn raden, og er det opplagte motbudet til favoritten.

V64-4 : 11 Zelante C.R. – Holdt unna i det lengste sist, og er i en fantastisk bra form. Nå er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, har normalt stor fordel av det lange oppløpet, og klaffer det bare litt underveis så skal sjansene være gode. Leter man på dypet så glem ikke 10 Mr Rapide. Avsluttet bra bak gode hester som Gazza BR/Deal Is A Deal sist, mens den nest sist kun tapte knepent for kanonen Rackham. Hadde sistnevnte vært med her så hadde den vært favoritt… OBS!

V64-5 : 12 Moneykeeper – Gjør en svært spennende start i regi Robert Bergh, og den er verdt et forsøk direkte. Husk på at denne 5-åringen ikke var veldig langt bak årgangens beste i fjor, og femte sist ble den tredje i et forsøk til Derby. Travet da 13,7/2640ma. Denne kan bli en HIT hos Robert Bergh, og da vil vi gjerne være med på «toget» direkte. SPILLES!

V64-6 : 6 Forecast – Satt i rygg leder etter pause sist, var pigg underveis, men mistet så travet med mye krefter igjen i den siste svingen. Galoppen var da ikke å unngå. Det løpet ble vunnet av Prosperous på 13,5/2140ma. Forecast er det GODE rapporter på før denne starten, og Jeppe Juel forventer at den skal dukke opp helt der fremme. Prøves som en frekkis i et ellers ganske jevnt løp.