Vrien omgang med stor V64-jackpot

Over 1,4 millioner ekstra i sekserpotten! Vrient og alt annet enn lettløst! Vi jakter jackpotcashen med en småfrekk banker som virkelig fortjener en seier...

Leirvåg med supertips på Leangen 19. oktober - Kr.924 ble til Kr.31 895!

Kurt Leirvåg var virkelig på hugget fra sin store favorittbane Leangen mandag, og det ble en solid opptur for flere av dem som tok rygg i V5-spillet. Krokstad Almira innfridde som dagens beste banker, mens steindype K.L.M. L'american (1,0%) ikke var glemt. Leirvågs største V5-bong (Kr.924) satt som et skudd, og betalte ut STORFINE Kr.31 895,-.



Lerum med solide vurderinger på Jägersro 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

I kveld er det alt annet enn enkelt å være spiller på Romme. Svært åpne løp, det er vrient å finne klinke bankere, og med 1,4 millioner ekstra i sekserpotten så er dette svært spennende. 3 Break Through (V64-3) endte vi til slutt opp med som vår beste banker i omgangen. Er den klart beste hesten i feltet, den er bedre enn raden, og feilfritt så burde det ikke være snakk om saken. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Kiss My Boko – Har mye inne, og vi plasserer den først i et ellers veldig jevnt 3-årsløp. Feilet med mye krefter igjen i kulissene på oppløpet sist, og det er ingen fare med formen. Gangen før var den solid i nederlaget mot gode Queen Ratzeputz. Gikk i BIKE nest sist, og i kveld fester man igjen på en slik vogn. Skulle denne greie å komme seg foran, ja, da er nok fort dette løpet over. SPILLES!

V65-2 : 12 Love No Pain – Avsluttet helt spinnvilt sist, og knep seieren. Kommer her ut i dønn riktige omgivelser, og blir det bare litt tempo underveis så er denne tung til slutt. Lar seg ikke stoppe om den er som sist?

V65-3 : 3 Break Through – Har gått noen helsvette løp etter grove galopper på slutten, og er betydelig bedre enn raden. Galopperte sist når det ble for trangt like etter start, og det var ikke hesten sin feil. Er feltes beste, og feilfritt lar den seg neppe stoppe. VI BANKER I EN ELLERS KREVENDE OMGANG!

V65-4 : 7 Dark Roadster – Blir KNALLHARDT betrodd i kveld, og kan naturligvis vinne dette. Vær dog litt OBS på at den for samme kusk femte sist holdt på å røre det til, og den vant ytterst knepent da etter at den mistet stilen til slutt. Grei favoritt, men ingen banker. Hesten Dark Roadster holdt på å tape for femte sist var 8 Azarayah Ridge, og den hesten ser ut til å bli uspilt her. Hadde faktisk kun 1,0% av innsatsene på seg, og var et 15-valg når vi la ut dette tipset… (Omsetning 633 000) Nevnte Azarayah Ridge gikk PIGG i mål etter veldig sene luker sist, og møtte da bedre hester enn dette. Kan storskrelle med klaff! OBS!

V65-5 : 5 Hugo Bäck – Har vært veldig god i regi Jörgen Westholm, og det er ingen tvil om at den dyktige treneren har hevet denne med flere hakk. Trengte løpet i kroppen etter pause sist, og forventes forbedret i kveld. Er ganske kjapp fra start, og en sprint er intet minus. Vår ide i et ellers ganske jevnt og fint løp.

V65-6 : 4 In Love Boko – Her «STINKER» det tet på 2 In Line Tooma og dødens på 3 Whelk. Vi jakter dermed tredjehesten som kan få løpet bak disse, og vi har en klar feeling at det vil In Love Boko få. Har fått et løp i kroppen etter pause, og skal være forbedret til kveldens oppgave. Er svært grunnkapabel, og knallgod når den leverer på sitt beste. SE OPP!