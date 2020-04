Vrien V4-lunsj på Jägersro

Bankerfritt! Dype objekter som går aldeles under radaren! Her jaktes store kroner til lunsj, og vi gjør det med frekke bonger! Du tar vel rygg?

Jägersro byr på en svært åpen, og spennende lunsjomgang. Her er det veldig jevnt i samtlige løp, og svært lite skiller hestene. Vi blir overrasket om ikke dette betaler ut bra, og skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 7 Fiftyshadesof Sisu – Innledningsløpet denne torsdagen er ekstremt jevnt, og her er fakta ingen sjanseløse. Vår ide likte vi skarpt etter pause sist, og den gikk et strålende løp etter startgalopp. På klokken stod det faktisk 13/1900m etter uhellet. Nå rykker man skoene, og vi må bare varsle skarpt!

V4-2 : 7 Galant Sisu – Blåste til tet etter pause sist, valgte så rygg, og fant ikke lukene på oppløpet. Ble sittende fast med krefter igjen, og så fin ut for dagen. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og nå slipper ikke Per Nordström om han kommer seg foran. SPILLES!

V4-3 : 7 Inertial – Er en SYLVASS sprinter, og etter pause sist gikk den et svett løp. Løste som vanlig enormt fra start, men feilet så. Leverer likevel en voldsom avslutning, og hadde full spenst over mål! Glem heller ikke løpet den gjorde femte sist hvor den jogget 11,5… Er rett og slett en knallgod sprinter, og feilfritt skal de andre få kjørt seg. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 10 Ecupos Ahla – Er dagens beste objekt, og en hest som virker å gå helt under radaren. Spurtet sterkt sist, og da viste klokken 11,1 s 800m. Hadde all utur i verden nest sist, og gikk da PIGG i mål uten å få fritt frem. Da hadde vi 11,7 s 800m. Vant det løpet gjorde knallgode Four Guys Dream… Kommer nå ut på sin beste distanse, man rykker skoene foran, og motstanden er den riktige. SPILLES!