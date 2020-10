Vrien V4-omgang fra Halmstad

Åpen omgang med et gedigent potensial til lunsj! Vi jakter en saftig V4-opptur med smellfrekke objekter! Du tar vel rygg på oss mot tusenlappene?

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Spillerne blir satt på en ordentlig prøve i dagens V4-omgang fra Halmstad. Fire ÅPNE oppgjør venter, og det finnes en rekke vinnerkandidater i samtlige løp. Vi jakter en saftig V4-opptur med frekke bonger, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 2 Bang Bang Bi – Spurtet strålende etter sene luker sist, og gikk PIGG over mål. Er betydelig bedre enn raden, den er kjapp i vei, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES! 1 Backer T.R. – Tror vi har MYE inne, og dette er en hest vi liker. Så veldig bra ut i en rask avslutning sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Gangen før spurtet den sterkt i kulissene. Blir den bare ikke fast så duger den.

V4-2 : 7 Piglet Pil – Småskummelt oppgjør hvor det kan skrelle. Vi prøver oss med en fra dypet, og Piglet Pil har virkelig funnet formen. Gikk sterkt på Momarken etter hinder på veien sist, og hadde fort vunnet det løpet om det hadde klaffet litt bedre underveis. Her er det med veldig få unntak overkommelig i mot, kusken greier seg fint i slike sammenhenger, og vi velger altså å varsle.

V4-3 : 10 Valasquez Gar – Fant storformen på høsten i fjor, og radet da opp med topprestasjoner i V75’en. Gikk BRA i kulissene sist, og vår klokke viste faktisk 10,5 s 800m med krefter igjen. Er kuskeplusset med Kevin Oscarsson, og får denne bare litt tempo, ja, da er den alt annet enn ueffen. Kan overraske!

V4-4 : 1 Rocky Bear – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den så fin ut i kulissene etter at den ble grovt hindret sist. Kan ikke få en bedre oppgave enn hva som venter i dette lunsjløpet, og får bare kusken til styringen så duger denne godt. Vår frekke tipsener!