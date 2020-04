Vrien V65-omgang på Färjestad

Kvaliteten på V65-omgangen i kveld er ikke den beste, og det vil overraske oss om ikke dette gir solid betalt. Vi jakter V65-suksess med en banker vi tror hardt på!

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Det er alt annet enn enkelt å være spiller i kveld på Färjestad. SEKS BREDDLOPP av relativt svak kvalitet, og med kusker/monteryttere som ikke akkurat vinner hver uke. Her kan litt av hvert skje, og ingen skal bli overrasket om det skreller til i noen av disse løpene.

Vi byr på dagens beste banker samt dagens beste objekt. Ta rygg på følgende:

Dagens beste banker: V65-3 : 10 Lidaz Katzner – Dette er et FRYKTELIG dårlig løp, og vi går for et bankerspill på en hest vi ble veldig imponert over sist. På en åker av en bane var denne knallgod, og vant veldig enkelt via 15,8 s 800m. Burde være ytterligere forbedret til denne starten, kusken duger godt, og blir det bare ikke feil fra baksporet så må sjansene være store. VI BANKER!

Dagens beste objekt: V65-2 : 4 Dallas Brick – Er SVÆRT grunnkapabel, og dette var altså en hest som jogget 12,3/1640ma i fjor når den stod hos Nurmos. Har nå fått to løp i ny regi, og nest sist spurtet den fakta veldig sterkt. På klokken stod det 12,8 s 800m med krefter igjen. Sist ble det galopp direkte fra et trangt spor i volten. Følger bilen fra start, og den fyker til tet. På ren kapasitet er den klart best, og vi tror på en stor sjanse!