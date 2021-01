Vrien V75-omgang på skrellbanen Axevalla

Skrellbanen Axevalla byr på en åpen og spennende V75-omgang søndag! Vi byr på flere godbiter, og bankeren taper ikke om alt går riktig for seg...

Axevalla står for søndagens V75-omgang, og nå er det altså en krone rekken som gjelder. Det betyr at det blir litt ekstra vrient, og når omgangen dessuten er krevende, ja, så tror vi på store kroner til de med riktig V75-rekke. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V75-5, og der må vi bare tro MYE på 2 Oliver P. Hill. Dette er vårt "halmstrå" i jakten på storcashen.

V75-1 : 12 Grace River – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Johan Svensson, og har sett rålekker ut i den nye regien. Sist havnet den i dårlige rygger, og ble sittende bom fast som fulltanket over mål. Inntrykket var meget bra. Sporet nå trekker ned, men klaffer det bare litt underveis så blir ikke denne enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet på Axevalla. Slår til som en ordentlig godbit?

V75-2 : 7 Bottnas Gorgeous – Helskummelt løp, og på papiret er dette alt annet enn lettløst. Vår ide har en elendig rad, men fakta er at formen er ganske bra. Spurtet meget bra etter et passivt opplegg mot bedre hester enn dette nest sist, mens det igjen ble galopp sist. Sporet nå burde den takle bra, og feilfritt så duger den i billige omgivelser som dette. PASSES!

V75-3 : 2 Alibi – Får mange tilhengere i totoen, og det er en grei tipsener. Fikk maks sist, men møtte da knallgode Demon Ima. På klokken stod det 13,4 s 800m. Var god når den vant overlegent fjerde sist, og viser den slike takter her er naturligvis sjansene gode. Motivert tipsener, men vi tør ikke å banke.

V75-4 : 5 Harvard Student – Dukker opp i regi Magnus Jernemyr, og dette er en trener som har full form på stallen sin. Harvard Student er matchet i tøffere omgivelser enn dette, det blir trolig FØRSTE BIKE, og fra tet blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. Vi plukker dog med oss grunnkapable 9 Manstone Two U. som ikke står tilbake for favoritten på ren kapasitet. DOBBELTBANKER!

V75-5 : 2 Oliver P. Hill – Er i en helt egen klasse her om den ikke finner på noe tull. Hadde innersporet bak bilen sist, og det taklet den dårlig. Feilet seg bort direkte, og havnet «en mil» bak feltet. Gjorde et svett løp etter galoppen, og knep seieren. Her støter den på en svært overkommelig gjeng, og taper ikke dette feilfritt. VI KAN IKKE GJØRE ANNET ENN Å TRO MYE PÅ DENNE FAVORITTEN!

V75-6 : 8 Vikens Fingerprint – Feilet trolig fra seg seieren sist, men galoppen likte vi ikke, og vi er usikre på hvorfor den feilet der den gjorde. Det skulle det nemlig ikke være noen grunn for. Er normalt veldig stabil, den trives svært godt på denne banen, og det kan fort gå mot en kjapp revansje. SPILLES! 15 Zephyr Kronos – Er trolig feltes beste hest på ren kapasitet, men den er veldig vrien å regne på, og derfor aldri noe annet enn en outsider. Ble meldt mot eliten sist, og gikk ikke noe da. Gangen før gikk den et aldeles helsvett løp etter en grov galopp, og vi likte den skarpt da. Adrian Kolgjini har flott form på stallen, nå møter Zephyr Kronos riktig motstand, og den kan opplagt skrelle om den først har dagen.

V75-7 : 11 Cayucos – Kusken her er ingen stjerne, men hesten er meget god, og når det er litt formløst i mot så velger vi å prøve oss på denne frekkisen. Holder nemlig fin form, og tredje sist tapte den kun på foto for gode Milord. Nest sist viste den 13,3 s 1000m, og møtte ganske bra hester også da. Gikk også OK sist, men da var det vrient å hente noe til slutt. Pleier å ha tunge avslutninger, det lange oppløpet er et pluss, og Cayucos må ikke glemmes i et løp som dette. OBS!

