Momarken-trener Sven Olav Weberg tar turen til Klosterskogen i kveld med sin formsterke Brenne Røn. 4-åringen blir den ene av våre to V65-bankere.

Vi nærmer oss lørdagens praktfulle V75-omgang på Bjerke der det topp sport, Axel Jensens minneløp og ikke minst Gulljackpot i V75. Før vi kommer dit skal vi gjennom en spennende torsdag, som blant annet byr på en flott V65-omgang på Klosterskogen i kveld. I tillegg er det V64-omgang i Kalmar i kveld. Torsdagen innledes med V4-lunsj i Østersund.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterkogen. Spillestopp i V65 er som vanlig kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Et par av V65-løpene er meget krysskrevende, derfor velger jeg å spille med to bankere i kveld og min hovedbanker starter i V65-5.

Weberg reiser ikke forgjeves

Momarken-trener Sven Olav Weberg var på langtur sist lørdag for å kuske Per Oleg Midtfjeld-trente Ilenna Bonanza i V75-3 og det gikk aldeles utmerket. Ilenna Bonanza ledet hele veien og vant lett. I kveld legger Weberg ut på ny langtur, men nå er stallhesten Brenne Røn som vinnerloddet. Fireåringen har vært lysende i det siste og vunnet tre av sine fire siste løp. Knallsterk tredjeplass i Veikle Balder Cup-finalen på Biri nest sist og de tre seiersløpene er kommet over 1609 meter, 2680 meter og 2160 meter. I kveld har hesten førstespor på strek i V65-5/V5-2/DD-1 og dermed kan Weberg "velge og vrake" i løpsopplegg. Blir stor favoritt, men vinnersjansen skal også være meget god. Jeg går all-inn og bankerspiller 1 Brenne Røn i både V65, V5 og DD.



Ikke snakk om saken i feilfri utgave

Andreas Lundstrøm Woldens meget kapable treårshoppa 5 Comtessa Du Chagny var spilt til 12 igjen for 10, når hun gjestet Klosterskogen for tre uker siden. Men da skal man huske på at starten ble utsatt i lang tid og baneforholdene var meget dårlige på Klosterskogen den kvelden. Startet og vant meget overbevisende på Klosterskogen nest sist og møtet stort sett ingenting i kveld. Jeg tror på revansje og bruker også 5 Comtessa Du Chagny som V65-banker i V65-2.

Høitomt hele veien?

Kun ni hester til start i V65-1 som er blitt et meget fint spilleløp. Merk også at det er voltestart. Eirik Høitomt setter seg igjen opp bak formsterke 3 Gigolo N.L. Vallaken har kanonform og Høitomt er nok på tetjakt her, eventuelt lederrygg. Jeg setter vallaken først i et løp der jeg spiller fire hester på de fleste V65-forslagene.

Tøffe årgangsløp har satt sine spor

Ingen tvil om at treårshoppa 7 Only Be Kind To Me er en motivert favoritt i V65-3. Innledet sesongen strålende med andreplass og to strake seire, men deretter har det gått tyngre. Har hatt en tendens til å gi seg litt mot mål. Har nå stått i trening hos Dag-Sveinung Dalen i noen uker og motstandsmessig har hoppa en svært overkommelig oppgave. Jeg velger uansett å ta med formsterke 8 Countrygirl og 2 Secret Snap på gardering.

Vidåpent i V65-4/V5-1

Voltestart og 15 hester til start i V65-4/V5-1 som teller seks strekhester. Her er det ikke mange som er sjanseløse og på de to største V65-forslagene, markerer jeg for hhv 10 og 12 hester. 4 Krem Tora står spennende til på strek og står også 20 meter bedre til kontra mange av konkurrentene. Fireårshoppa til Simen Bjørbæk Jessen blir ikke veldig hardt betrodd og er at av flere spennende objekter i V65-4/V5-1.

Vidåpent også i V65-6/V5-3

Også V65-finalen er krysskrevende og her betaler jeg for åtte hester på de mellomstore V65-forslagene. Dag-Sveinung Dalen er ikke videre optimist med egentrente 8 Rio Division med tanke på et sjanseartet åttendespor. Men vallaken var god i seiersløpet i monte sist og har egenskapen at han holder farten til mål og tåler å gjøre litt selv. Det er det ikke veldig mange som har i dette feltet. Blir min frekke favoritt i V65-6/V5-3/DD-2.