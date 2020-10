Westholm fikser jackpotkronene lørdagskveld

Jackpot med over 200 000 ekstra i sekserpotten! Vi går for GULL med en banker som ikke vet hvordan det er å tape...

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Färjestad byr på en HERLIG V65-JACKPOT denne kvelden, og det ligger 202 746 ekstra i sekserpotten. Vi har naturligvis gjort jobben for deg, og byr på vår beste banker samt et objekt som hjelp på veien mot jackpotcashen.



V65-2 : 1 L.Q. Widde - Jakter stolpe i programmet, og normalt greier han det med letthet. Har gått fra klarhet til klarhet, og sist jogget den altså 24,6/1640mv med krefter igjen. Møter en svært overkommelig gjeng i kveld, og vi kan bare ikke spekulere mot denne. ALL IN!

V65-5 : 11 Odds Indicator - Her blir "lusen" 6 Simb Murdoch hardt betrodd, men vær OBS på at denne er best på sprint, og ikke veldig modig om det bare skulle bli litt tempo. Vår ide er en betydelig bedre hest, men står også langt dårligere til. Hadde et fantastisk fjorår, men har ikke vært like god i år. Vi likte den dog etter pause sist, og selv om den var noe tung så fungerte den fint og gikk en bra sluttrunde. På klokken vår stod det faktisk 11,8 s 1000m... Får bare kusken til styringen her, ja, da er denne mer enn god nok til å skrelle. MÅ PASSES!