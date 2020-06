Wido Neuroth har V64-bankerne på Bro Park

Wido Neuroth reiser til Bro Park søndag og har flotte vinnersjanser i både V64-1 og V64-2.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp fra Sverige og det er Bro Park som er vertskap denne søndagen. Søndag ettermiddag er det så klart for V75 fra Hagmyren med kun kaldblodsløp og flere flotte norske vinnersjanser. Søndag kveld byr så Biri på internasjonal V65-omgang.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Bro Park. Her venter en knallfin V64-omgang med spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.30. Våre galoppeksperter høster gevinster jevnt og trutt. Sist søndag ble det flott V4-klaff i Gøteborg.

Alt satt i V4 på Gøteborg søndag 21. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent på Gøteborg galoppbane søndag. V4-utbetaligen stoppet på pene 2 402 kroner.

Det ble ikke lettløst i den doble jackpotomgangen i V64 på Bro Park for halvannen uke siden og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

Sterke kort fra Wido Neuroth

Wido Neuroth reiser til Stockholm søndag med sterke kort i V64-1 og V64-2. 6 Dardenne i V64-1 vant et fint sprintløp for to uker siden på Bro, og sjansene er gode på ny. Vi bankerspiller 6 Dardenne på tre av fire V64-forslag.

Det klare motbudet er treårige 7 Globemaster, som forsøkte å henge seg på Duca di Como sist. Det ble for tøft, men han har utvilsomt gode evner og vi tar denne med på det største V64-forslaget.

I V64-2 endte vi opp med banker på Neuroths 12 Everest Voice på samtlige V64-forslag. Han vant 2000 Guineas på Bro for to uker siden, og han dropper lørdagens Guineas på Øvrevoll, hvor han hadde vært klar favoritt. Men på Bro er det 400 000 i førstepremie, og det talte nok med da valget skulle tas. Everest Voice går på sand på Bro, men hans eneste start på sand til nå endte med seier med syv lengder.

Vi likte veldig godt 13 Beach Road One sist, da han etter lang pause på tre kvart år var knallgod toer. Vi bankerspiller 13 Beach Read One på de to minste V4-forslagene, mens vi spiller dobbeltbanker i V64-spillet og tar med 14 Grand Torini også på de større V4-forslagene.



Om noen tror at det blir enkelt i spillet søndag, er det ikke slik de fleste føler. Galopptips.se hevder at dette er den mest krevende V64-runden som de kan huske. Det koster drøyt tre millioner å dekke helt opp, og særlig de tre siste avdelingene er krevende. Dessuten spriker tipsene veldig, og flere av favorittene står neppe i noe særlig over 20 prosent.

