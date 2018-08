Unai Emery står foran sin største trenerjobb etter å ha tatt over for Arsene Wenger i Arsenal

TABELLTIPSET: 5.-PLASS - Arsenal



En æra er over i Arsenal. Etter 22 år bekreftet Arsene Wenger at hans tid i London var over. En av engelsk fotballs mest suksessrike og innovative trenere hadde takket for seg.

Sammen med Sir Alex Ferguson dominerte han store deler av engelsk fotball på sent 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Han er fortsatt den eneste treneren som har gått ubeseiret gjennom en hel sesong i Premier League, da Arsenal vant tittelen i 2003/2004-sesongen.

Problemet med Wenger var kanskje at han hadde slitt ut omgivelsene sine. Drømmen om at vakker fotball skulle overkomme alt ble til slutt et eneste stort gjentagende mareritt for Arsenal. Vitser om «the fourth place trophy» og cupgull gjorde at Wengers avskjed etter hvert ble oppsummert med en syrlighet fremfor bravuren han hadde vært verdig.

Dermed står Arsenal nå ved et skifte. Et blikk inn i en veldig uviss fremtid. Titter de over på rivalen Manchester United vil de fort se at livet etter Sir Alex Ferguson ikke var, eller er, en dans på roser.

ADIEU: Arsene Wenger takket for seg i Arsenal etter sesongen.

Mange Arsenal-supportere kjenner ikke et annet liv enn det med Arsene Wenger. Han er litt som peisen i hjørnet av stua, eller mors gamle kasserolle. Han er en del av manges liv, og tatt del i så endeløst mange øyeblikk. Nå venter en helt ny tid.

Den baskiske taktiker



Den tiden tilhører i første omgang Unai Emery. Det er en jobb i seg selv å ta over etter Arsene Wenger, men det er noe ved 45-åringen fra Baskerland som gjør at Arsenal-supportere kan påta seg en forsiktig optimisme.

Han fikk aldri noen stor karriere som spiller, og la opp som 33-åring etter en skade. Samtidig tok han over den spanske klubben Lorca, og brukte kun to sesonger på å ta klubben opp til La Liga. Etter at Emery tok turen videre til Almería rykket Lorca rett ned igjen, og har i dag opphørt.

Det er nemlig noe ved Emerys tidvis ekstreme tilnærming til fotballen som gjør at han tilsynelatende alltid ligger et steg foran sine rivaler. Han har selv snakket om at han gjerne ser igjennom kamper tre-fire ganger for å få med seg absolutt alt som har skjedd.

KARISMA: Unai Emery får spillerne til å se video i flere timer.

Det gjorde blant annet at han hadde stor suksess med Valencia fra 2008 til 2012, og tok tre strake tredjeplasser bak Real Madrid og Barcelona. Det skulle uansett ikke holde for valencianerne som gikk lei av Emerys tidvis kjedelige, defensive og repeterende tilnærming.

Er det noe man virkelig kan ta Emery på, så er det denne smått maniske tilnærmingen til fotball, og hvordan han også presser med seg medspillerne til å adlyde hans ekstreme analyser.

Det er ikke et nytt fenomen at Emery nærmest låser sine lag inne på filmrommene, og tvinger dem til å forstå og adlyde hans observasjoner.

Tom for popcorn



En av de som har snakket om disse filmtimene var stjernespilleren Joaquín, som spilte under Emery i Valencia:

- Emery satte på så mange videoer at jeg til slutt gikk tom for popcorn. Han er avhengig av fotball, det er praktisk talt en sykdom, sa Joaquín i et intervju med The Guardian.

Det er ikke bare spillerne som visstnok blir tvunget til å se igjennom alle kampene om og om igjen, men også Emerys assistenter. Ingen skal mangle informasjon eller forståelse for hvordan han ønsker å spille sin fotball.

- Jeg pleier alltid å si: da jeg var 16 eller 18 så dro jeg på skolen for å ha en time med latin, matte, historie, filosofi, engelsk, og en time med noe annet .. det er seks timer. Her kommer de og har én time med fotball .. én time! Fotball! En time med fotball, og du liker fotball. En video er virkelig ikke for mye å spørre, sa Emery selv da han ble spurt om hans kjærlighet for video.

CAMPEONES: Emery bygget mesterlag på mesterlag i Sevilla.

Problemet med Emerys vanvittige øye for detaljer er nemlig at det ofte må passe klubbene han spiller i. For et lag som skal prestere over evne, slik som i Sevilla, var dette en kjempesuksess.

Mellom 2014 og 2016 var nemlig Emery og Sevilla et fryktet lag i Europa, og vant Europa League hele tre år på rad. Til tross for salg av spillere som Ivan Rakitic, Carlos Bacca og Álvaro Negredo bygget Emery mesterlag på mesterlag.

Sammen med daværende sportsdirektør, Monchi (nå i Roma), så hadde Emery såpass suksess at større klubber til slutt meldte sin interesse. Paris Saint-Germains evige jakt på Champions League-trofeet gjorde at Emery til slutt fikk jobben i den franske hovedstaden.

Og her ser vi kanskje den fremste baksiden ved Emery. Når det er forventet at han skal levere, så går det sjelden veldig bra.

Marerittet i Paris



Han tok over etter Laurent Blanc i den franske hovedstaden, og viste tidlig at savnet av Monchi var stort. I spansk fotball er det gjerne slik at det er sportsdirektøren som plukker ut spillerne de mener passer best til treneren, mens mye tyder på at Emery selv måtte velge ut de han ønsket i PSG.

Grzegorz Krychowiak, som hadde fungert utmerket i det tette og kompakte Sevilla, falt helt sammen i Frankrike da han plutselig skulle dominere, og ikke være underdog. Jesé, Julian Draxler og Goncalo Guedes var tre andre kjøp som ikke fungerte.

Da Monaco vant ligaen, og Barcelona gikk videre i Champions League etter å ha tapt 4-0, for å så slå PSG 6-1 i andre kamp, gjorde at mange trodde dette at Emerys tid i Frankrike var over etter en sesong.

Emery fikk en ny sjanse, og nok et gigantisk problem i fanget: Neymar. Brasilianeren ble hentet for smått sinssyke 222 millioner euro, og markerte seg tidlig som en vanskelig figur for lagbyggeren Emery.

- I alle klubber må du vite hvilken rolle du har i klubben, og hva slags rolle du har inn mot resten av gruppa. Jeg mener at Neymar er PSGs leder. Eller at han er i ferd med å bli det. Han dro til PSG for å bli lederen, og så bli verdens beste en dag. I Manchester City så er det Pep Guardiola som har kontroll, i PSG er det Neymar som har den kontrollen, sa Emery i et intervju med France Football etter at hans tid i PSG var omme.

FOR STORT: PSG-prosjektet ble ikke det Emery hadde ventet seg, da blant annet Neymar overkjørte ham.

For selv om klubben sikret seg seriegull, cupgull og ligacupgull sist sesong, så var det ikke nok. Exit mot Real Madrid i Champions League, ble fremhevet gjennom gjentatte saker om dårlig stemning innad i troppen. Spesielt Neymar og Edinson Cavani skal ha hatt problemer med hverandre.

Det hele kokte ned til at det var Emery som måtte gå, etter at det fremstod som at han ikke hadde kontroll over en garderobe fylt til randen av superstjerner.

Her hviler den største utfordringen til Unai Emery i Arsenal. Han har et lag som må slå nedenfra og opp for å sjokkere Premier League denne sesongen, men samtidig holde ro i rekken av stjernespillere på Emirates Stadium.

Samtidig har han den gigantiske skyggen av en viss Arsene Wenger hvilende over seg. Premissene er lagt for den største jobben i trenerkarrieren til Unai Emery.

Keepere:

Keeperplassen kan fort vise seg å bli et spørsmål for de rødkledde fra London. De har nemlig hentet inn den tyske landslagskeeperen Bernd Leno (26) fra Bayer Leverkusen, hvilket mange mener er på sin plass da Petr Cech (36) ikke holder den samme standarden han har vært kjent for i en årrekke. Det er uansett noe uferdig og usikkert rundt Leno, som har til gode å spille i England. Mange mener at det er klar indikasjon fra Arsenal at det var Cech, og ikke Leno, som har fått draktnummer én i Arsenal. Det kan indikere at tsjekkieren får muligheten fra start denne sesongen, og at Leno skal kunne vokse seg frem som en fremtidig førstekeeper. Det er heller ikke uvanlig i europeisk fotball at man rullerer på keepere mellom cuper og seriespill. Det kan fort vise seg at Leno står i cuper, mens Cech står i ligaen.

Per dags dato er også colombianske David Ospina (29) en del av Arsenal-troppen. Det er uvisst om sisteskansen, med hele 90 kamper for Colombia, kommer til å være i klubben stort lengre. Han har vært koblet til blant andre Boca Juniors i Argentina og Besiktas i Tyrkia. Det betyr at Emiliano Martínez (25) fra Argentina blir Arsenals tredjekeeper denne sesongen. Han har vært i klubben siden han ankom Arsenal-akademiet fra Independiente i 2010.

Forsvar:

Mye av Arsenals problemer har tidligere vært at de tidvis har virket naive og urutinerte i forsvarsspillet sitt. Enkle feil og blemmer som kan være avverget. Samtidig har de kanskje også manglet litt tæl. Det forklarer i så fall anskaffelsen av Stephan Lichtsteiner (34), hvis oppførsel på banen kun kan elskes av egne supportere. Det Lichtsteiner har for seg dog, er at han er en vinner. Han får jobben gjort, selv om hans oppførsel tidvis kan virke i overkant. Han vil også gi god kamp til førstevalget Héctor Bellerín (23) som må vokse denne sesongen. Han har lenge blitt ansett som et av verdens største talent på backen, men etter en skuffende fjorårssesong, så må han virkelig vise at han er verdt draktnummer to, som han har fått utlevert denne sesongen. Carl Jenkinson (26) er også i klubben, men det er verdt å tro at han kan forsvinne.

KARAKTER: Stephan Lichsteiner gir Arsenal en fandenivoldskhet.

Ryktene har florert rundt Nacho Monreal (32) denne sommeren, spesielt etter at han ble tatt ut på det spanske landslaget. Athletic Club skal ha ligget langflate etter spanjolen, men han er fortsatt tilstede i Arsenal. Det betyr at han fort får plassen ute på venstrebacken i Emerys 4-2-3-1/4-3-3-formasjon. Han vil fort utfordres av monsterbacken Sead Kolasinac (25). Bosnierens fysikk er det lite å si på, og kan han skoleres av en taktisk smart og strukturert Emery, så kan Arsenal ha mye å glede seg til i årene som kommer. Denne sesongen må han uansett finne seg i å bli benket til fordel for Monreal. Ainsley Maitland-Niles (20) vikarierte som vingback sist sesong, og kan fort bli en «potet» for Emery da han kan spille i flere posisjoner på banen.

På midtstopperplass skulle kaptein Laurent Koscielny (32) åpenbart ha startet, men en alvorlig skade ødelegger hans første måneder av sesongen. Dermed er det ventet at Shkodran Musrtafi (26) starter ved siden av nyervervelsen Sokratis Papasthatopoulos (30). Grekeren er på plass etter mange år i tysk fotball, og har ledet det greske forsvaret i mange år. Arsenal har fått på plass en rutinert leder i det bakre ledd, som kan avlaste Koscielny i løpet av sesongen. Rob Holding (22) er enda en spiller som nå må vise potensialet som bor i ham, og mye kan tyde på at Emery vil gi han en sjanse. I tillegg har Emery Konstantinos Mavropanos (20) i troppen. Han fikk noen sjanser i Premier League sist sesong, og ble vist ut etter 15 minutter i sin tredje kamp.

Midtbane:

Mye av praten rundt Arsenals midtbane dreier seg om spillere som enten har gått eller kan gå. Jack Wilshere er nemlig klar for West Ham, mens Aaron Ramsey (27) kobles til blant andre Chelsea. Han står med ett år igjen av kontrakten sin, men Emery skal være veldig gira på å sikre seg at waliseren er med videre for «The Gunners». Denne sommeren har Arsenal blitt koblet til flere midtbanenavn, og et navn som stadig har poppet opp har vært Lucas Torreira (22). Det var derfor ingen overraskelse at den 168cm høye uruguayaneren signerte for Emery fra Sampdoria.

HJERNEN: Mesut Özil er spilleren som skal få Arsenal til å fungere.

I Torreira får Arsenal en midtbanedynamo som er nesten like god ballvinner, som han er i å sette i gang angrep. Torreira er en taklingsvillig og smart spiller som leser spillet utsøkt og bruker fart og dynamikk på å nesten alltid ligge et steg foran motstanderne sine. Dette kan fort vise seg å være behjelpelig for Granit Xhaka (25) som heller kan få jobben med å få ting til å fungere rundt Torreira, dersom de to spiller sammen. Mohamed Elneny (26) er fortsatt i klubben, men det er ventet at han heller blir et rotasjonsalternativ i dagens Arsenal-tropp. Med Europa League-spill kan egypteren fort bli en viktig brikke i en bred tropp.

Kanskje mest spennende av alle på den sentrale midtbanen er en annen hårfager herremann, nemlig Mattéo Guendouzi (19). Under sesongoppkjøringen har den tidligere Lorient-spilleren vært meget imponerende både i duellspillet, og ved å variere tempoet i pasningsspillet sitt. Han kan bli en åpenbaring for Arsenal denne sesongen, selv om han fort må finne seg i å spille en del cupkamper.

I den offensive rollen foran de to sittende midtbanespillerne i 4-2-3-1 (dersom dette blir formasjonen Emery velger), eller som en av de mer offensive i 4-3-3, så er det kun ett navn som gjelder: Mesut Özil (29). Tyskeren har hatt en turbulent sommer med et labert VM og krangling med det tyske fotballforbundet, men i Arsenal er han fortsatt lagets fremste stjernespiller. Er en magiker av de sjeldne når han får ting til å stemme, og med to solide midtbanemenn bak seg, så kan han få muligheten til å bedrive sin magi. Skulle Özil trenge hvile så kan f.eks Ramsey trå til i rollen. Det samme kan også armenske Henrikh Mkhitaryan (29), selv om det kanskje er ventet at han vil være en av de to kantspillerne i angrep.

Angrep:

Bredden i angrep er det få som kan utfordre Arsenal på. Her skal det gå fort, det skal være moro og det kan potensielt være et av Premier Leagues farligste lag offensivt. Først og fremst grunnet Pierre-Emerick Aubameyang (29) fra Gabon. Det er vanskelig å finne angripere som har vært individuelt strålende i Arsenal-drakta siden Thierry Henry (Robin van Persie er kanskje en å nevne), men Aubameyang har vært sensajonell siden sin ankomst fra Borussia Dortmund. 10 mål på 14 kamper så langt for Arsenal, etter overgangen i januar, er intent mindre enn imponerende, og vitner om at Arsenal fort kan ha ekstremt mye å glede seg over skulle han holde seg skadefri.

SUPERSTJERNE: Pierre-Emerick Aubameyang må levere for at Arsenal skal prestere.

Alexandre Lacazette (27) er mannen som kan avlaste Aubameyang, selv om begge de to også kan bekle kantroller for å kompensere for hverandre. Franskmannen har variert veldig i sine prestasjoner siden ankomsten fra Lyon, men har et skyhøyt toppnivå. På benken finner man Danny Welbeck (27) som de aller mest håpefulle fortsatt tror at kan bli en av Europas beste angripere. Dessverre holder nok ikke Manchester-mannen den standarden, og har blitt koblet med en overgang vekk fra Emirates Stadium denne sesongen.

I kantrollene offensivt vil det først og fremst handle om nevnte Lacazette og Mkhitaryan. De er begge flinke på å bevege seg innover i banen, og kan skape rom både for Aubameyang lengst fremme, men også for Özil som kan skape ting helt på egenhånd. Man skal heller ikke glemme Alex Iwobi (22) som fortsatt har et hav av potensiale, og burde snart se å få det ut. Interessant nok er også Joel Campbell (26) fortsatt i Arsenal-troppen. Costaricaneren har vært på, hold deg fast, seks ulike utlån siden han ble hentet til Arsenal i 2011. Dette er i tillegg klubber i tre forskjellige land. Det er ikke ventet at han kommer til å få mye spilletid i Arsenal, men dersom han skulle bli værende kan det bli interessant å se hva Emery får ut av ham.

Reiss Nelson (18) var også et artig bekjentskap i løpet av de siste par årene, så vel som i oppkjøringen, og er fortsatt på plass i klubben. Det samme er Eddie Nketiah (19), som reddet Arsenal i ligacupen mot Norwich i fjor. Han kan fort få flere innhopp og sjanser i cupkampene for Arsenal denne sesongen.

DYNAMO: Lucas Torreira kan bli veldig viktig for Arsenal denne sesongen.

Se opp for: Lucas Torreira (22)

Han ser kanskje liten ut av vekst, men det er ikke mange midtbanespillere i verden man burde frykte mer enn Torreira. Er en dynamo på midtbanen, og bryter i stykker motstandere. Kan kanskje forveksles med et typisk «rivjern», men 22-åringen fra Fray Bentos er også elegant med ballen i beina. Viste under VM-sluttspillet at han er klar for å ta spillet sitt til et nytt nivå.

Torreira er en av mange uruguayanere som forsøker lykken i utlandet før de i det hele tatt har forsøkt seg i hjemlig liga. Allerede i 2013 var han på plass i Pescara, og har siden jobbet seg opp et rykte som en kjip spiller å møte med Sampdoria i Serie A. Kan fort vise seg å være spilleren som sparker, ødelegger og skaper Arsenal en bedre sesong enn de har hatt på lenge.

Manager: Unai Emery (46)

En evigvandrende spanjol, som aldri helt ser ut til å finne seg et hjem. Det kunne ha vært noe Gabriel García Márquez kunne skrevet om, men fotballsupportere kan peke til Unai Emery for å finne den levende figuren. Fikk Almería opp i LaLiga for første gang i klubbens historie, og ledet Valencia tilbake til Champions League. I Sevilla er han uansett husket som klubbens kanskje største trener. Tre strake Europa League-triumfer mellom 2014 og 2016 er ingen vanlig kost for andalucianerne. Et mislykket opphold i Spartak Moskva blir fort oversett av sånt.

Styrken, og kanskje også svakheten, til Emery er at han er manisk opptatt av detaljer. Han kan fort tvinge laget sitt gjennom flere timer med videofilm der de må forstå spillet ned til den minste detalj. I en garderobe med stjerner og egoer, så har dette vist seg å funke dårlig. I PSG virket det rett og slett som at de ikke trodde på systemet hans, mens i Sevilla ble dette slukt rått da klubben, på mange måter, overpresterte. Han er en trener som kanskje ikke alltid er like god når forventningene er store. For et sulteforet Arsenal, som nesten har glemt hva det vil si å være mer i et skikkelig tittelrace, så kan Emery fort ha absolutt alt å vinne.

Plusser:

+ Har forsterket seg meget bra, og har god bredde i nesten alle ledd.

+ Helt vanvittige enkeltspillere i offensivt ledd. Aubameyang kan fort finne på å bli Premier Leagues toppscorer.

+ Har valgt fornyelse i Unai Emery. Arsene Wenger er borte, og det kan fort ha en ekstremt positiv effekt på en stall som virket slitne av franskmannen.



Minuser:

- Må spille langt flere kamper enn flere av sine tittelutfordrere dersom de kommer langt i Europa League.

- Unai Emery er ny og fersk i Premier League. Hans tilnærming kan fort slå ut negativt på troppen.



- Hvem er sjefen i laget når Koscielny er ute? Dette må identifiseres tidlig, da det har ødelagt perioder i sesongen for Arsenal før.



Komklusjon:

Dette er sesongen man forventer at Arsenal skal slå tilbake, og vise at de ikke er noen kasteball hverken i London eller England generelt. Fornyelsen etter Wenger er på vei, og med et spansk taktisk geni vil de fort få en annen tilnærming til hvordan fotballen skal spilles. Det betyr at fin fotball også kombineres med rå kynisme.

Med et forsvar som nå har robuste veteraner, samt spennende og fremadstormende spillere, så ser de mye mer kompakt ut bakover i banen. Spesielt her vil Emery fort renske opp og få Arsenal til å fremstå mye mer som en enhet begge veier i banen. Det er noe Arsenal sårt har trengt i flere år.

Legger vi på det ekstremt talentfulle angrepet, med spillere som Özil, Aubameyang og Mkhitaryan, så snakker vi et lag som på papiret er ganske så komplett. Det ser uansett ut til å være noe for tidlig for Emerys mannskap å kjempe mot etablerte lag som City og Liverpool. Det betyr at Arsenal tidvis vil se veldig briljante ut, men må fortsatt kjøres inn en sesong. Dermed tror vi Arsenal havner på femteplass. Men med Unai Emery ved roret kan det jo fort bety en Europa League-finale?

