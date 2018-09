Ung kvinne vant 4,8 millioner

- Dette er helt surrealistisk! sa kvinnen da hun ble oppringt av Norsk Tipping.

Hun har nettopp funnet ut at hun er 4.779.405 kroner rikere etter å ha fått seks rette i Vikinglotto.

Bryllupsklar millionær

- Nå er det bare å planlegge bryllup! Det blir nok et mer fancy bryllup enn vi i utgangspunktet hadde tenkt - og en enda finere brudekjole, sier Sandefjord-kvinnen.



Spill Lotto, du også!

Fire i familien spilte sammen - vant millionpremie

I Tønsberg stod også jubelen i taket onsdag da en kvinne ble trukket ut som Joker-kandidat. Kupongen hadde hun levert sammen med tre familiemedlemmer, og dermed var det ekstra mange som holdt pusten under onsdagens Joker-trekning.

- Da jokeren dukket opp, ble det full jubel i stua, sier en av de heldige vinnerne.



- Noen av oss holdt på å hoppe i taket og ellers var det full jubel i stua her, sier en kvinne fra Tønsberg.



Her kan du spille i Lotto

- Det blir vanskelig å sove i natt

Allerede på det første tallet dukket jokeren opp. Dermed sikret de fire familiemedlemmene seg nøyaktig 2.854.000 kroner til sammen.



- Tenk at det faktisk er sant, sier kvinnen, som var litt skeptisk da hun fikk telefonen fra Hamar.



Etter å ha sett trekningen på TV, ble hun forsikret om at det stemte at hun hadde blitt trukket ut som Joker-kandidat.



- Nå må jeg prøve å roe meg ned litt, sier den lykkelige eieren.

Spill Lotto her

(Sannsynligheten for å vinne i Supertrekning i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke.)