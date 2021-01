United har ikke opplevd dette med Fernandes på laget

Etter at Bruno Fernandes kom til Old Trafford, har ikke Manchester United tapt på bortebane i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap har gått et helt år uten å tape på bortebane i ligaen. Forrige gang de dro hjem til Old Trafford uten ligapoeng, var da de tapte 0-2 mot Liverpool 19. januar 2020.

Bruno Fernandes debuterte for Manchester United mot Wolverhampton i 1. februar. Etter at portugiseren kom til Old Trafford, har United spilt 16 bortekamper på rad i ligaen uten å tape. I denne perioden står de med tolv seire og fire uavgjorte.

De kan tangere rekorden sin på 17 ligakamper på rad uten tap på bortebane, om de vinner eller spiller uavgjort mot Fulham på Craven Cottage onsdag.

Vi tror United tar tre poeng mot Fulham onsdag, og at de gir gass fra start.

Fulham - Manchester Utd (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,15 (spillestopp onsdag kl. 21.10)

Engelsk, Premier League. Fulham var litt uheldige som tapte mot Chelsea lørdag. Før Antonee Robinson fikk rødt kort, virket det som Scott Parkers mannskap var i stand til å holde ut og spille uavgjort for sjette gang på rad. Selv med ti mann klarte de seg brukbart. Det viser at London-laget har hatt fremgang.

Men Manchester United har vært solide på bortebane denne sesongen. De står med syv seire og to uavgjorte på ni bortekamper så langt.

United-manager Ole Gunnar Solskjær sa han var misfornøyd 0-0 mot Liverpool søndag, men ett poeng på Anfield var likevel et bra resultat for De røde djevlene som beholdt tabelltoppen.

Bruno Fernandes må levere på et annet nivå mot Fulham. Han kan ikke spille like svakt som han gjorde på Merseyside i to kamper på rad. Samtidig er forsvarsspillet til United betydelig bedre nå. Det er et pluss.

United har vunnet de fire siste bortekampene i mot Fulham med 12-1 i målforskjell. Solskjærs mannskap er også ubeseiret i åtte kamper mot nyopprykkede lag (6-2-0).

United har overtaket

Fulham får et løft av at de får tilbake Aleksandar Mitrovic, og Ruben Loftus-Cheek, som ikke fikk spille mot Chelsea sist helg. Men: Bobby Decordova-Reid og Antonee Robinson er begge suspendert, mens Terence Kongolo er ute med skade.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kan komme til å rotere på laget. Harry Maguire, Luke Shaw og Bruno Fernandes er alle et gult kort unna å måtte stå over. De røde djevelen må fortsatt klare seg uten Brandon Williams og Phil Jones.

United har kun ledet til pause i fire av de 18 ligakampene denne sesongen, men Old Trafford-klubben har ledet til pause i åtte av de siste ti kampene i alle turneringer mot Fulham. Vi tror de leder etter første omgang og vinner til slutt mot Fulham. Oddsen på B/B-spillet er 2,15. Det er ok.

