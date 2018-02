United skriker etter Pogba i toppslag

Mesterligamøtet med Sevilla er den første av en rekke nøkkelkamper for rødtrøyene.

Pogba har ikke fullført en kamp den siste måneden. Uniteds dyreste spiller ble tatt av banen i tapene mot både Tottenham og Newcastle. Ryktebørsen i Frankrike vil ha det til at midtbanestjernen mistrives om dagen.

24-åringen skal være svært lite fornøyd med posisjonen han spiller i, skriver franske medier. Frustrasjonen går spesielt på de defensive oppgavene manager José Mourinho pålegger han å utføre. Enkelte aviser har gått så langt som å melde at Pogba ønsker seg bort fra Old Trafford.

Mourinho har derimot slått kraftig tilbake mot oppslagene, som han stempler som «ren løgn». Han tilbakeviser at det er gnistringer mellom ham og Pogba, men legger ikke skjul på at Pogba er et stykke unna toppformen.

– I øyeblikket spiller han ikke bra. Vi trenger ham på et godt nivå, sa Mourinho før helgens FA-cupkamp mot Huddersfield (2-0-seier).

– Når han ikke spiller bra, er heller ikke laget så godt som det kan være. Slik tror jeg det er med alle lag når de beste spillerne, de viktigste spillerne, av en eller annen grunn ikke presterer, la han til.

Storkamper på rekke og rad

Manchester United er inne i en viktig periode av sesongen. Onsdag skal engelskmennene bryne seg på Sevilla borte i Sør-Spania i mesterligaens åttedelsfinale. Returoppgjøret spilles 13. mars på Old Trafford. I mellomtiden venter flere kanonoppgjør i Premier League.

Søndag tar United imot Chelsea. Mourinho trenger en trepoenger mot gamleklubben for å beholde grepet om 2.-plassen bak suverene Manchester City. Veien ut av topp fire og mesterligaplassene er kort. Kun fire poeng skiller United og ligafemmer Tottenham.

To uker senere er det duket for en klassiker hjemme mot Liverpool. Med et slikt program trengs en Pogba i slag. Franskmannen ble i 2016 hentet tilbake fra Juventus for 89 millioner pund.

Første på fire år

Onsdagens åttedelsfinale er Uniteds første utslagskamp i Champions League på fire år. Storklubben har to ganger de siste årene misset spill i den gjeveste europacupen. I 2015/16-sesongen røk i tillegg United ut i gruppespillet.

Mourinhos lag er ikke blant favorittene til å gå hele veien. Riktignok ble spillerstallen forsterket i januar med Alexis Sánchez fra Arsenal, men det er andre klubber det stilles enda større forventninger til i årets mesterliga. Byrival Manchester City er blant dem.

Sevilla er godt vant med å møte engelske lag. I 2015/16-sesongen tapte spanjolene begge gruppekampene mot City, men slo senere Liverpool i europaligafinalen. På samme tid i fjor ble Sevilla danket ut av Leicester i mesterligaen, mens det i høst ble to uavgjortkamper mot Liverpool.

